A Ni que fuéramos s'ha parlat sobre l'última hora de Lucas González, un dels cantants principals del grup Andy y Lucas. I és que l'artista ha rebut un allau de crítiques a les xarxes socials a causa de l'aspecte del seu nas. Belén Esteban, presentadora substituta de l'espai televisiu, ha fet una inesperada confessió sobre Lucas que ningú s'esperava: es tornarà a operar.

Lucas va confessar a El Hormiguero que s'ha sotmès a una operació estètica. No obstant això, per no seguir les indicacions del seu metge, el resultat no ha estat l'esperat.

Aquesta revelació va generar comentaris de tot tipus. Alguns han mostrat el seu suport, però molts altres han estat extremadament crítics.

Ningú esperava el que Belén Esteban ha dit sobre el nas de Lucas, d'Andy y Lucas

Belén Esteban ha sortit en defensa del cantant. La col·laboradora ha estat clara i directa: "Jo estic amb Lucas i em sembla vergonyós. Una cosa és comentar i una altra cosa és atipar-se".

"Estic amb Lucas al cent per cent", ha declarat Belén Esteban a Ni que fuéramos. Les seves paraules han sorprès a molts, ja que ha mostrat un suport incondicional a l'artista.

Però això no ha estat tot. Belén Esteban també ha revelat una informació sorprenent.

"Sabeu el que ha dit l'altre dia a Sonsoles? Va dir que quan s'hagi de fer el que s'hagi de fer al nas ho mostrarà cobrant. I molt bé que em sembla", ha afirmat. Aquestes declaracions han generat un gran enrenou al programa.

Lucas connecta amb Belén Esteban en ple directe

Lucas ha contactat amb Ni que fuéramos i ha confirmat el que ha dit Belén Esteban. "Després de tot el patiment que he passat, si algú vol veure la meva operació després de l'operació, la veurà pagant", ha assegurat.

A més, ha revelat que ja té plans per a una exclusiva en una revista. La intervenció està programada per a l'abril, i Lucas ha decidit treure profit de la situació.

Belén Esteban ha tornat a pronunciar-se sobre el tema: "Molt bé que em sembla", ha sentenciat. Per a ella, Lucas ha patit massa pel preu de la fama. Ara, l'artista està disposat a operar-se per acallar les crítiques, una decisió que la col·laboradora ha aplaudit sense dubtar.

El debat segueix obert. Molts donen suport a la decisió de Lucas de fer una exclusiva encara que altres, en canvi, consideren que és innecessari. El que està clar és que el tema ha generat una gran controvèrsia i Belén Esteban no ha dubtat a posicionar-se.