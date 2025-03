Preocupació pel rei Joan Carles pel succeït durant la seva escapada a Suïssa

El rei Joan Carles I ha fet saltar totes les alarmes i augmentar la preocupació després del seu últim viatge a Suïssa. L'emèrit tenia previst viatjar ahir dijous a Sanxenxo des de Ginebra, on es trobava visitant el seu metge. No obstant això, Joan Carles s'ha vist obligat a no viatjar a Galícia a causa del seu delicat estat de salut.

El pare de Felip no podrà estar present en el començament de la Lliga Espanyola de 6 Metres, a bord del Bribón. En el seu lloc, haurà de quedar-se a Suïssa per sotmetre's a unes proves mèdiques. Aquesta última hora ha provocat una gran angoixa sobre el veritable estat de salut de Joan Carles I.

El rei Joan Carles I fa saltar les alarmes a Suïssa

Ahir dijous s'esperava que el rei Joan Carles I aterrés a Galícia per participar aquest cap de setmana en les regates de Sanxenxo. En un principi, l'emèrit viatjaria des de Suïssa a Galícia després de visitar el seu metge. No obstant això, aquest viatge a Ginebra no ha sortit com esperava i el pare de Felip s'ha vist obligat a prendre una decisió.

El que ha fet augmentar la preocupació és saber que Joan Carles ha cancel·lat el seu viatge a Sanxenxo després de visitar el seu metge a Suïssa. La raó de la seva renúncia ha estat una recomanació mèdica per romandre a Ginebra i realitzar-se nous exàmens. Aquest canvi sobtat ha generat angoixa tant en el seu cercle proper com en l'opinió pública, ja que la seva salut sempre és un tema sensible.

El rei emèrit tenia programat participar en una competició de vela a Sanxenxo, un esdeveniment que sempre ha estat significatiu per a ell. No obstant això, s'ha confirmat que s'ha vist obligat a romandre a Suïssa. Allà, Joan Carles I s'està sotmetent a revisions mèdiques periòdiques que són essencials per al seu benestar.

La salut del rei Joan Carles I ha estat un tema recurrent en els últims anys, especialment des de la seva sortida d'Espanya. En els últims mesos, ha estat lidiant amb diverses complicacions que han limitat la seva mobilitat i activitats. La preocupació pel seu veritable estat s'ha intensificat arran d'aquesta última hora, ja que posa en relleu el delicat de la seva situació.

El rei Joan Carles I no viatjarà a Sanxenxo

Tot estava llest per a l'arribada del rei Joan Carles I a Sanxenxo. A més de participar en les regates, aquest viatge suposava la seva primera visita a Espanya d'aquest 2025. L'expectació era màxima, però la seva sobtada cancel·lació ha estat un cop inesperat.

L'emèrit havia expressat el seu entusiasme per tornar a Sanxenxo, on és ben conegut, i s'havia preparat per reunir-se amb amics i coneguts. No obstant això, els seus plans s'han vist alterats per una recomanació mèdica que l'ha obligat a quedar-se a Ginebra.

Se sap que ha estat lidiant amb diverses complicacions mèdiques al llarg dels últims mesos, però el seu estat continua sent reservat. No obstant això, hi ha una evident preocupació sobre la seva salut que ha fet reaccionar a la seva família.

La decisió de romandre a Suïssa ha estat presa per l'equip mèdic de Joan Carles al·legant que es tracta d'una mesura preventiva. No obstant això, alguns han interpretat aquest gir inesperat com un senyal que les preocupacions per la seva salut són més greus del que s'esperava.

De fet, s'esperava que, atès que no va poder viatjar a Sanxenxo el dijous, ho fes durant el cap de setmana. Una cosa que tampoc succeirà, ja que haurà de romandre a Suïssa durant tot el cap de setmana.

L'impacte d'aquest gir inesperat ha estat evident i s'han multiplicat els rumors sobre l'estat de salut del rei emèrit. Tothom es pregunta si les seves limitacions de salut faran impossible el seu retorn a Espanya com ha succeït ara. La incertesa continua regnant al voltant de la seva situació, però el cert és que la seva renúncia a viatjar a Sanxenxo ha deixat una empremta significativa.