Gerro d'aigua freda per a TV3 per l'últim d'Helena Garcia Melero i el seu 'Tot es mou'

Les estafes s'estan multiplicant a un ritme alarmant. Amb l'auge dels ciberdelictes, els delinqüents han trobat noves maneres d'aprofitar-se de les persones, des d'SMS fraudulents fins a sofisticats atacs de phishing.

Però, a més d'aquestes tàctiques digitals, els criminals continuen recorrent a mètodes més tradicionals per enganyar les persones. Una de les més comunes és fer-se passar per representants de grans empreses o mitjans de comunicació.

En aquest context, TV3 ha alertat recentment d'un intent d'estafa relacionat amb el seu programa Tot es mou, presentat per Helena Garcia Melero. Un fet que suposa un gerro d'aigua freda per a la presentadora.

Gerro d'aigua freda per a TV3 després de l'últim d'Helena Garcia Melero

Segons ha explicat la mateixa cadena, una companyia publicitària es feia passar per representants del programa i oferia reportatges a canvi de diners. Aquests individus utilitzaven el nom de figures conegudes del programa, com la mateixa Helena Garcia Melero.

No obstant això, la denúncia de TV3 ha deixat clar que no existeix cap relació entre la cadena i aquesta empresa. Sara Loscos va ser l'encarregada de desmentir les acusacions i aclarir que aquests intents d'estafa són completament aliens a la producció.

"No tenen cap vincle amb nosaltres. Tots els reportatges que fem són gratuïts i es decideixen des de la direcció. Ningú, ni persona ni empresa, paga diners per sortir al programa", va assegurar Loscos.

D'aquesta manera, la periodista va deixar clar que TV3 no permet pagaments a canvi d'aparèixer en els seus continguts. Aquest aclariment va ser crucial per frenar el malentès i protegir la integritat del programa i dels seus col·laboradors.

TV3 ha alertat sobre el que ha succeït

Les estafes continuen sent una amenaça en l'era digital, afectant tant a individus com a empreses i mitjans de comunicació. Els delinqüents segueixen utilitzant tàctiques tradicionals com fer-se passar per representants d'institucions reconegudes.

És clau que els ciutadans i les organitzacions es mantinguin alerta i prenguin mesures preventives per identificar i evitar caure en aquestes pràctiques fraudulentes. L'alerta emesa per TV3 sobre l'estafa posa de manifest la necessitat d'un major control.

Així, la televisió pública de Catalunya reforça la importància de verificar sempre l'autenticitat de les ofertes o sol·licituds abans de prendre qualsevol acció. I és que en un món cada vegada més vulnerable als fraus, això és fonamental.