Ningú esperava el que el rei Felip acaba de fer amb el seu pare, el rei Joan Carles

El rei Joan Carles tornarà a Espanya aquest mateix mes de març per participar de nou en les regates de Sanxenxo. No obstant això, en aquesta ocasió el rei Felip no es reunirà amb ell, cosa que ha sorprès a molts. Sobretot, després que pare i fill es veiessin a Galícia el passat mes de setembre.

En aquella ocasió, Felip va ser acompanyat per Letícia i Leonor, protagonitzant així una reunió de la més familiar. No obstant això, en aquesta ocasió, el rei ha descartat completament viatjar a Sanxenxo per veure l'emèrit. Tot i que s'interessa per l'estat de salut de Joan Carles, Felip prefereix que el contacte amb ell es limiti via telefònica.

El rei Felip pren una decisió amb el rei Joan Carles

Falten 10 dies perquè el rei Joan Carles aterri de nou a Espanya. Serà el pròxim 15 de març quan el pare del rei Felip trepitgi Sanxenxo per participar en les regates. Aquesta serà la primera vegada en 2025 que l'emèrit trepitgi sòl espanyol després de les seves últimes polèmiques amb Bárbara Rey.

No obstant això, el que ningú esperava era el que Felip acaba de fer amb el seu pare: negar-se a retrobar-se amb ell a Galícia. Així les coses, la visita de l'emèrit a Sanxenxo aquest mes de març no inclourà una trobada amb el seu fill. La decisió de Felip sorprèn a molts, ja que s'esperava que, a causa de la delicada salut de l'exmonarca, es donés algun tipus de trobada.

No serà així, i no hi ha cap informació que apunti a un canvi d'opinió del marit de Letícia. Tot i els rumors que parlaven d'una possible trobada, la postura del rei és clara: no hi haurà contacte formal en aquesta ocasió. Aquesta decisió inesperada, tenint en compte la preocupació de Felip per la salut de Joan Carles, genera rumors sobre l'estat de la relació familiar.

El rei ha romàs atent a l'última hora sobre el seu pare, mantenint el contacte per via telefònica. A més, després de les visites de les infantes Elena i Cristina a Abu Dhabi per l'aniversari del seu pare, es va interessar per com el van veure. En canvi, ara que té l'oportunitat de veure'l a Galícia i conèixer de primera mà el seu estat, no hi haurà retrobament.

El rei Joan Carles prepara la seva tornada a Espanya lluny del rei Felip

El fet que el rei Felip no visiti el seu pare en un moment tan crític, quan la seva salut és fràgil, és especialment contradictori. Encara que Felip ha mostrat de vegades interès per la salut del seu progenitor, no és la primera vegada que decideix mantenir una distància institucional.

L'última vegada que van coincidir va ser al setembre quan, aprofitant la visita del rei Joan Carles a Galícia, va demanar veure Leonor. L'hereva es trobava a l'Escola Naval de Marín, des de Casa Reial, es va informar d'aquesta trobada entre avi i neta. Una trobada en què Felip i Letícia també van estar presents.

Ara la situació és diferent i el rei no té entre els seus plans reunir-se amb Joan Carles. El viatge de l'emèrit a Sanxenxo aquest març serà la seva primera visita a Espanya després de diversos mesos d'absència. A més de participar en les regates, aprofitarà el seu viatge per visitar el seu metge amb motiu de les seves revisions mèdiques.

D'un quant temps ençà, la salut del rei Joan Carles s'ha deteriorat i rep des de fa mesos un tractament específic a Vitòria. De fet, el doctor de la clínica privada a la qual assisteix, Eduardo Anitua, va estar en el seu 86 aniversari el passat mes de gener.

En aquest context, l'exsobirà rebrà una última hora sobre la seva salut que el rei Felip no coneixerà en persona. Sí que ho farà via telefònica com ha fet des de fa mesos.