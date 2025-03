Màxima felicitat: la reina Letícia pren una decisió especial amb la princesa Leonor

La reina Letícia ha pres de manera molt especial una decisió sobre el futur de la princesa Leonor: l'ha convertida en feminista. La reina ha exercit un paper crucial en la formació i educació de l'hereva al tron, posant especial èmfasi en el seu futur. Per primera vegada en la història d'Espanya, és una dona la predestinada a regnar i això va causar un gran enrenou després del seu naixement.

No ho va fer en Letícia, qui tenia molt clar que la princesa Leonor seria la successora de Felip. Des de la seva arribada a la família reial, Letícia ha promogut activament la igualtat de gènere i els drets de les dones. Una lluita que ha traslladat a Leonor, i, també, a la infanta Sofia.

La reina Letícia fa que la princesa Leonor segueixi els seus passos

La reina Letícia ha estat una protectora incansable dels drets de les dones, aconseguint amb això destacar per sobre d'altres monarquies europees. Quan va assumir el seu regnat, es va proposar fer una reforma completa del que representava la Corona i ho ha aconseguit. Part de l'èxit se'l deu a la princesa Leonor, en qui Letícia s'ha bolcat per oferir-li una educació d'acord amb els nous temps.

Dins d'aquesta educació es troba la decisió especial que la reina ha pres amb Leonor: fer-la feminista. La dona de Felip ha participat en nombroses campanyes que busquen conscienciar sobre la igualtat de gènere. Això l'ha portat a ser reconeguda per la seva tasca a favor de les dones, rebent premis com el Premi Nacional d'Igualtat el 2020.

Guardons que reflecteixen la seva dedicació a la causa feminista i la seva influència per combatre les desigualtats. En nombroses ocasions, ha ressaltat la importància de l'educació i de l'apoderament femení, lluitant també contra la violència de gènere.

De tot això ha estat testimoni la princesa Leonor, qui ha vist en la reina Letícia un exemple a seguir. El seu compromís ha inspirat l'hereva a convertir-se en una jove defensora dels valors feministes en la societat actual. Gràcies al suport de la seva mare, Leonor ha après a parlar sobre feminisme sense tabús ni por.

A això cal afegir-hi una major presència femenina en alts càrrecs dins de la casa reial, com María Ocaña. Ocaña és la cap de la Secretaria de la reina Letícia, que treballa juntament amb Mercedes Araújo, cap de la Secretaria de la Casa Reial. Dos càrrecs de gran pes dins de la institució que, per primera vegada, exerceixen dones.

La reina Letícia aconsegueix el seu objectiu amb la princesa Leonor

La princesa Leonor ha demostrat que l'educació que la reina Letícia li ha donat en qüestió de feminisme ha calat en ella. Ha participat activament en activitats que destaquen el paper de la dona, així com ha confirmat el seu compromís per la igualtat de gènere.

No obstant això, no hi ha missatge més a favor del feminisme que el paper que està exercint Leonor a l'Armada. En embarcar-se en la seva formació militar, Leonor ha desafiat estereotips de gènere, inspirant altres dones a seguir els seus passos. Estudis recents indiquen que els joves veuen Leonor com un referent, d'aquí la insistència de Letícia en formar-la en la igualtat.

La imatge de Leonor com una dona apoderada, enrolada en el servei militar, reforça el seu rol com a defensora dels drets de les dones. Aquest aprenentatge ha portat la princesa a valorar el treball i l'esforç de les dones en la societat actual.

En definitiva, la participació de Letícia en iniciatives feministes ha estat un exemple poderós per a Leonor. Gràcies a això, la institució ha experimentat un canvi positiu que esperen que serveixi d'exemple per a altres monarquies europees.