Preocupació pel rei Joan Carles: mitja Espanya ho ha descobert i és fort

El rei emèrit Joan Carles I és al centre de totes les mirades, però no per bones raons. En els últims mesos, la seva imatge ha patit un cop molt fort i sembla que ja no hi ha marxa enrere. Molts espanyols han deixat de veure'l amb bons ulls, i la recent demanda que ha interposat contra l'expresident Miguel Ángel Revilla ha augmentat encara més el malestar.

Tot i que abans la seva figura tenia un cert respecte, avui la seva popularitat és per terra. La decisió de portar a judici Revilla ha decebut molts, que creuen que aquest tipus de conflictes no haurien de protagonitzar-los la reialesa. A més, la majoria pensa que la llibertat d'expressió ha de prevaldre, i no entenen per què s'ha judicialitzat una qüestió que podria haver-se resolt d'una altra manera.

Així ho reflecteix l'última enquesta realitzada per l'Institut IMOP Insights per a Vanitatis, que ha analitzat com veuen els espanyols la monarquia. Aquest estudi es fa des de fa diversos anys i confirma una tendència clara. El rei emèrit rep un suspens notable, mentre la figura de l'actual rei, Felip VI, es manté forta davant l'opinió pública.

Joan Carles I travessa una etapa difícil dins de la monarquia espanyola

El més cridaner és que aquest rebuig no es limita a un petit grup. Els joves, especialment, mostren poc perdó cap a les decisions recents del rei emèrit. A més, en regions amb tradició crítica cap a la monarquia, com Catalunya i el País Basc, la desaprovació és encara més forta.

Mentrestant, altres membres de la família reial mantenen un perfil molt més positiu i són valorats amb millors notes que Joan Carles. La reina Letícia i les princeses, especialment la princesa Leonor, continuen gaudint d'una gran popularitat entre els espanyols. De fet, Leonor se situa just per sota del seu pare, Felip VI, consolidant-se com una figura cada cop més estimada i respectada dins de la Casa Reial.

El rei Joan Carles I: una figura cada cop més absent i polèmica en l'imaginari espanyol

L'allunyament físic de Joan Carles I d'Espanya, vivint ara als Emirats Àrabs Units, també ha contribuït al fet que la seva presència sigui gairebé inexistent. Aquesta distància ha fet que molta gent el vegi com algú fora de lloc i un record incòmode per a la monarquia. A més, la seva demanda contra Miguel Ángel Revilla ha generat un rebuig majoritari entre els espanyols, empitjorant encara més la seva imatge.

La figura del rei emèrit travessa un moment delicat i complicat. La demanda, els seus escàndols passats i la seva retirada del focus públic han fet que mitja Espanya el 'descobreixi' i la seva valoració sigui molt negativa. Queda clar que, per a molts, Joan Carles I és avui un pes que la monarquia vol deixar enrere.