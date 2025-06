Perill a 'Supervivientes' després de la mala notícia sobre Makoke i Pelayo: és greu

El programa de Supervivientes ha viscut un dels seus moments més tensos després d'una gran notícia inesperada que ha afectat de ple dos dels seus concursants més mediàtics. A l'última gala s'ha desfermat una forta polèmica que ha acabat esquitxant Makoke i Pelayo Díaz. Tots dos han estat el blanc de nombroses crítiques després de l'emissió de les seves reaccions en directe durant les nominacions.

A causa del temporal de diumenge, els supervivents han dut a terme les nominacions a Tierra de Nadie de manera excepcional. Les votacions s'han desenvolupat amb la tensió habitual, tot i que la situació ha canviat radicalment quan Carlos Sobera ha comunicat els resultats. En aquell precís instant, les càmeres han captat les reaccions dels nominats, donant lloc a la polèmica que s'ha desfermat.

D'entre els noms assenyalats es troben Montoya i Anita, que ja han estat nominats en diverses ocasions prèvies. A ells s'hi han sumat Álvaro Muñoz Escassi, Damián Quintero i el mateix Pelayo Díaz. La combinació ha generat un ambient d'incertesa i nerviosisme entre tots els supervivents, conscients que cada vegada hi ha menys marge de maniobra.

L'estratègia de Montoya i Anita esquitxa Pelayo a Supervivientes

Montoya ha rebut el nombre més alt de vots del grup, consolidant-se com el blanc principal dins l'equip. Tanmateix, el moviment estratègic de Montoya i Anita ha estat clau perquè Pelayo i Escassi acabessin també a la corda fluixa. Tots dos van utilitzar el seu punt amb precisió, deixant en evidència la seva habilitat per llegir el joc i moure peces amb intel·ligència.

La tensió ha augmentat quan Borja González, líder de la setmana, ha nominat directament Anita, assegurant així el seu pas a la llista final. L'organització del programa ha completat el grup amb la nominació directa de Damián Quintero, una condició que l'esportista va acceptar en tornar al concurs. La setmana es presenta intensa i plena d'emocions fortes.

Pelayo i Makoke, al punt de mira: la polèmica després de les nominacions

Pelayo, en assabentar-se que havia estat nominat, va posar una cara de sorpresa extrema, mirant fixament a Makoke, que tampoc no va dissimular la seva incomoditat. Les xarxes socials han recollit i amplificat aquestes imatges, acusant tots dos de tenir actituds superbes, teatrals o fins i tot irrespectuoses. Escassi, per la seva banda, ha quedat impactat en sentir el seu nom, visiblement desconcertat tot i la seva habitual actitud distant.

Aquesta setmana serà decisiva per a tots dos concursants en estar al centre de la polèmica. Pelayo segueix nominat i podria ser el pròxim expulsat. Si fos així, la seva sortida podria estar marcada no només per les votacions, sinó per l'escàndol que ha sacsejat el concurs.

Sense dubte, una situació que ha eclipsat la resta de la gala i que seguirà donant de què parlar.