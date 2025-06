El rei Felip trenca el seu silenci: la Família Reial ja coneix la seva decisió

El rei Felip VI ha trencat el seu silenci i ha pres una decisió que la Família Reial coneix des de fa temps. En un acte celebrat a Brañosera, amb motiu del 1.200 aniversari del Fur, el monarca ha declarat amb fermesa que revertir la despoblació rural és urgent i possible. Aquesta afirmació ha marcat un nou rumb en el compromís de la Corona amb el medi rural.

Durant la cerimònia, el rei ha destacat la importància de la col·laboració entre administracions per afrontar els problemes de l'Espanya buida. Ha exigit que es garanteixi la prestació de serveis bàsics com l'educació, la sanitat i la feina als pobles petits. Segons Felip VI, només amb una acció conjunta es podrà aturar l'èxode rural i revitalitzar aquests territoris.

La Família Reial dona total suport a aquesta postura, mostrant un compromís clar amb les zones més despoblades del país. Fins ara, Felip VI havia mantingut discreció sobre aquesta qüestió, però ha decidit fer-ho públic per donar visibilitat a una problemàtica que afecta Espanya. Aquest missatge ha estat ben rebut tant en l'esfera política com en la societat civil.

Propostes innovadores davant Felip VI busquen preservar un llegat amb impacte nacional

L'acte ha comptat amb la presència d'autoritats, com el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Tots dos han destacat que el municipalisme és la base de l'Estat modern i un element clau per a la cohesió territorial. Així mateix, han assenyalat la necessitat d'invertir en infraestructures i serveis per frenar la despoblació.

Jesús Mediavilla, alcalde de Brañosera, ha subratllat que el món rural no ha de ser vist com un vestigi del passat. Ha proposat la creació d'un Centre d'Estudi i Interpretació del Municipalisme que conservi i projecti el llegat històric dels pobles espanyols. La seva intervenció ha estat una crida clara a no abandonar les comunitats rurals i a valorar la seva important contribució al país.

Durant l'esdeveniment també s'ha retut homenatge a destacats representants locals, com Honorio Fontecha, alcalde veterà, Lucía Gómez Antolín, alcaldessa més jove, i Ángeles Armisén, presidenta de la Diputació de Palència. Aquests reconeixements simbolitzen l'esforç i la dedicació diaris per mantenir vius els seus municipis. La cerimònia ha combinat tradició i modernitat en un gest esperançador.

El rei Felip VI dona suport amb fermesa al compromís amb el futur i l'esperança del territori

Els veïns de Brañosera han mostrat una càlida benvinguda a Felip VI i la reina Letícia amb banderes i aplaudiments que han omplert la plaça. Aquesta mostra d'afecte ha evidenciat l'esperança que genera el compromís reial amb el futur del medi rural. La visita ha estat una oportunitat per reafirmar que els pobles no poden ser oblidats ni relegats.

Felip VI ha recordat que la carta de poblament signada fa més de mil anys continua vigent com a símbol del dret de tothom a triar on viure sense renunciar a oportunitats. Aquesta visita, emmarcada en el desè aniversari de la seva proclamació, referma el compromís del rei amb una Espanya cohesionada i justa per a tots els seus ciutadans. La lluita contra la despoblació es presenta ara com una tasca ineludible i urgent per al futur del país.