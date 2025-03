Albert de Mònaco al descobert: La veritat sobre Jacques i Charlene

Els prínceps Jacques i Gabriella de Mònaco han crescut sota la mirada atenta de la Reialesa i dels seus seguidors. Des de petits, han acompanyat els seus pares, Albert II i Charlene de Mònaco, en esdeveniments oficials. Tanmateix, una cosa ha cridat l'atenció en els últims anys: la connexió especial entre la princesa i el seu fill baró.

Aquest vincle ha despertat moltes preguntes. Alguns consideren que la relació es deu a la futura responsabilitat de Jacques com a hereu al tron. Altres creuen que podria tractar-se d'un favoritisme, encara que des de la Casa Reial mai han fet comentaris al respecte.

Jacques, l'hereu, i el seu paper en la Família Reial Monegasca

Jacques i Gabriella van néixer el 10 de desembre de 2014, amb només dos minuts de diferència. Tot i ser bessons, la tradició monàrquica estableix que el nen baró és qui hereta el tron. Per això, Jacques és el futur príncep sobirà de Mònaco i ostenta el títol de marquès de Baux, mentre que la seva germana ostentarà el de comtessa de Carladès.

Des de les seves primeres aparicions, Jacques ha estat vist amb freqüència en braços de la seva mare. En moltes ocasions, ha assistit a esdeveniments oficials sense la seva germana, cosa que no ha passat desapercebuda per als mitjans de comunicació. Amb el temps, Gabriella ha adquirit més protagonisme, però el tracte diferenciat continua generant comentaris.

Charlene de Mònaco ha demostrat ser una mare dedicada i protectora amb ambdós fills. Tanmateix, alguns observadors han notat que Jacques sembla rebre més atenció de la seva part, especialment en actes públics. Aquest fet ha portat a especulacions sobre si la princesa sent una especial debilitat pel seu fill baró.

La imatge de la dinastia Grimaldi i la percepció pública

Les aparicions de Jacques al costat de la seva mare han estat constants, i el seu estil sol reflectir el de Charlene. En moltes ocasions, ambdós han portat vestits combinats, cosa que reforça la imatge d'un vincle proper. Per la seva banda, Gabriella ha començat a desenvolupar el seu propi estil, encara que ha estat menys vista en els primers anys.

A les xarxes socials, la Casa Reial de Mònaco ha compartit imatges de la família en conjunt, mostrant moments d'unió entre pares i fills. Tanmateix, la percepció pública continua generant debat. Per a alguns, Jacques ha de rebre una preparació especial com a hereu i, per a altres, la diferència de tracte amb la seva germana és evident.

Fins al moment, Charlene de Mònaco no ha fet declaracions al respecte. El cert és que el vincle entre mare i fill continua sent un tema d'interès i especulació a la premsa i entre els seguidors de la Reialesa. Caldrà esperar per veure com es desenvolupen els rols dins de la família, una vegada Jacques i Gabriella rebin els seus títols.