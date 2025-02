Felip VI i la reina Letícia fan un pas endavant per explicar-ho tot: 'No som…'

Felip VI i Letícia van visitar l'exposició La tirania de Cronos al Banc d'Espanya, on es van presentar els retrats realitzats per Annie Leibovitz. Els reis van fer un pas endavant i ho van explicar tot sobre l'opinió que els va despertar el treball de la fotògrafa. Després de ser preguntats si es trobaven “com a models”, la reina Letícia i Felip van respondre que “no som nosaltres els encarregats de valorar-ho”.

En observar els seus retrats, Felip VI va mostrar una expressió d'admiració i respecte cap a l'obra de Leibovitz. La reina Letícia, per la seva banda, també es va mostrar impressionada per la representació artística que la fotògrafa havia aconseguit capturar. Tots dos van tenir una relació propera amb l'autora amb qui van compartir impressions i confidències.

Felip VI i la reina Letícia se sinceren després de veure els seus retrats

Ahir Felip VI i la reina Letícia, van tenir l'oportunitat de veure els seus retrats realitzats per la famosa fotògrafa Annie Leibovitz. Fa un any, els reis van posar durant cinc hores davant la càmera d'Annie per retratar i treure l'essència de la institució espanyola. El passat dimecres 26 de febrer va ser la primera vegada que Felip i Letícia veien el resultat al Banc d'Espanya.

Davant la mirada atenta dels mitjans allà presents, els monarques ho van explicar tot sobre l'opinió que els va despertar el treball de Leibovitz. Quan els periodistes els van preguntar sobre els retrats, Felip VI va reaccionar amb humilitat. “No som nosaltres els encarregats de valorar-ho”, va respondre.

Letícia, per la seva banda, va mostrar curiositat i va preguntar als reporters què els semblaven les fotografies, adoptant una postura de respecte cap a l'opinió aliena. Mentre la reina es va mostrar més interactiva amb els periodistes, Felip es va mantenir seriós i professional, evitant parlar massa de si mateixos.

Amb qui sí que van parlar va ser amb la fotògrafa autora dels retrats dels reis, Annie Leibovitz. Feia un any que no es veien, des que van coincidir al Palau per realitzar les fotografies. El retrobament va ser d'allò més amable i efusiu i no es van tallar a l'hora de mostrar proximitat en públic.

De fet, només veure la reina Letícia, Leibovitz va elogiar el seu estil. “Que guapa estàs avui, la pròxima vegada et retrato així”, va comentar al mateix temps que Ortiz es mostrava agraïda i complaguda.

La reina Letícia i Felip VI estan encantats amb els seus retrats

La fotògrafa Annie Leibovitz és coneguda pel seu estil únic i la seva habilitat per capturar la personalitat dels seus subjectes. Els resultats salten a la vista i, encara que hi ha un debat sobre la manera en què ha retratat els reis, és un èxit. En aquest sentit, el Banc d'Espanya ha prorrogat el temps de la presentació fins al 31 de maig a causa de les nombroses reserves.

Felip i la reina Letícia s'han sumat a aquesta onada i han tingut ocasió de veure de prop el resultat final. Les seves expressions i reaccions no van deixar lloc a dubtes sobre com els havia agradat el gran treball d'Annie.

Al final, els reis van deixar clar que la seva participació en els retrats va ser simplement una col·laboració més, sense pretensions d'acaparar l'atenció. No obstant això, la seva presència a l'exposició va captar l'interès de tots els mitjans.

La reina Letícia, a més, va lluir un vestit vermell de Carolina Herrera que, curiosament, anava en consonància amb el seu retrat. Un retrat que, en el seu cas, sí que ha estat qüestionat per semblar més una aristòcrata que una reina.

Sigui com sigui, el cert és que les fotografies passen a engruixir la imatge d'una monarquia moderna i d'acord amb els temps. Dos objectius que tant Felip com Letícia persegueixen i desitgen per a les generacions futures.