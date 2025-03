Confirmat el rumor sobre Alejandro Sanz i Candela Márquez

Alejandro Sanz ha confirmat públicament el que per a ell significa tenir al seu costat la seva parella Candela Márquez. El cantant, que va reconèixer el 2023 estar travessant per una profunda depressió, ha donat detalls ara d'aquesta crisi que va afectar la seva salut mental. En una entrevista concedida al mexicà Yordi Rosado, Sanz ha deixat clar que la seva nòvia ha jugat un paper fonamental en la seva recuperació.

L'actriu valenciana s'ha convertit en una peça fonamental perquè l'artista recuperi l'estabilitat emocional. Si bé la seva relació va sortir a la llum fa només uns mesos, la veritat és que sembla que portessin junts tota una vida. Fa només unes setmanes celebraven el seu primer Sant Valentí junts, una data en què Alejandro Sanz destapava els seus sentiments cap a la seva parella.

"La clau, en tot, sempre serà l'harmonia", començava escrivint l'autor de Corazón partío.

"Submergit en una abraçada que no apreta, però sí sosté. Una mirada que no jutja, només comprèn. Avui, en especial, i cada dia en particular, t'estimo", va escriure el cantant a la seva noia.

Alejandro Sanz va trobar en Candela Márquez el suport necessari per superar els seus problemes de salut mental

Márquez, per la seva banda, no va trigar a respondre a aquest romàntic missatge. "I sentir la teva ànima a prop de la meva, tocar-nos el cor amb tan sols mirar-nos… El meu amor, el meu nen, el meu home... T'estimo", compartia la intèrpret.

La primera vegada que van ser captats junts va ser a l'octubre de l'any passat. Pocs dies després un reporter va aconseguir una imatge d'ells a Miami de la més acaramel·lada.

Una instantània que deixava constància que estaven junts i molt enamorats. Només dues setmanes després Alejandro i Candela debutaven com a parella a la catifa vermella dels Latin GRAMMY 2024.

"És un diví, un príncep", deia Márquez sobre Alejandro Sanz en l'esmentat esdeveniment. Una ocasió en què la complicitat que tenen va quedar patent.

En aquesta recent xerrada del cantant amb el periodista mexicà Yordi Rosado, Sanz va aclarir que mai fins a l'any 2023 havia experimentat un episodi de depressió com aquell. "Mai havia sentit això, per això em vaig espantar molt", va confessar.

Aleshores el cantant va buscar ajuda i, segons ell mateix reconeixia, "vaig aprendre molt sobre mi mateix i sobre les relacions amb els altres. Ara soc més feliç", va sentenciar. Unes paraules que confirmen que la seva relació actual amb Candela Márquez molt té a veure amb la seva recuperació.

Candela Márquez ha estat una figura clau en la recuperació de l'artista

El desembre passat la parella va acudir a la gala Personatge de l'Any Vanity Fair 2024. Ja aleshores Alejandro Sanz va definir la seva noia com "una dona increïble". En ser preguntat per un possible casament, el cantant no ho va descartar: "Bé, qui sap?", es va preguntar.

Fa només uns dies, en concret el passat 28 de febrer, el cantant va voler sorprendre la seva nòvia amb una festa sorpresa amb motiu del seu 37 aniversari. El cantant va preparar una celebració amb accent mexicà que va aconseguir sorprendre l'actriu de sèries com Aquí no hay quien viva.

Sanz es va encarregar que no faltés detall: menjar típic, beguda, decoració, amics i fins i tot una banda de mariachis per homenatjar la seva nòvia. Una inoblidable celebració d'aniversari que podria ser la primera de moltes junts.