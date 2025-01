Destapen com tracta la reina Letícia als empleats de la Zarzuela: 'És molt poc...'

La reina Letícia torna a acaparar l'interès mediàtic després de sortir a la llum com es comporta realment amb els empleats de la Zarzuela. "És molt poc real", expliquen els qui han pogut presenciar la relació que té amb els seus empleats. Tot arran de la darrera imatge de Letícia socorrent amb el seu paraigua la seva secretària.

Dimarts passat, la reina va acudir a la Federació Espanyola de Malalties Rares i no va dubtar a assistir María Ocaña. La pluja queia amb força a Madrid i Letícia va trencar completament el protocol per evitar que María es mullés. Aquest acte ha fet la volta al món i tothom parla del tracte proper i cordial que sempre té amb els seus empleats.

Així és la reina Letícia amb els treballadors de la Zarzuela

La reina Letícia ha tornat a demostrar que és la nostra millor abanderada fora de les nostres fronteres. Fins a Alemanya ha arribat l'última hora de la dona de Felip per un fet que ha tingut lloc amb una empleada de la Zarzuela. Un acte que ha recorregut mig món i que demostra com és en realitat l'actual reina.

Recentment, ha sortit a la llum el tracte que la reina Letícia dispensa als seus treballadors de la Zarzuela: un tracte cordial i proper. "És molt poc real", sosté el mitjà alemany Bunte que ha analitzat l'última hora protagonitzada per Letícia.

La revista alemanya ha dedicat un article íntegre a l'actual monarca on ressalta, precisament, la seva naturalitat. "Hi ha membres de la reialesa amb aires d'estrella i després hi ha la reina Letícia", subscriuen.

I és que les imatges de Letícia assistint la seva secretària amb un paraigua per evitar que es mullés no han deixat indiferent a ningú. Va succeir dimarts passat quan la pluja queia amb força a Madrid. La reina va acudir a la Federació Espanyola de Malalties Rares, però abans d'entrar va esperar a fer-ho amb María Ocaña.

Ambdues van entrar agafades del braç mentre Letícia sostenia el paraigua protegint de la pluja la seva mà dreta. Van caminar animadament i molt somrients fins a les portes de la Federació, on finalment van ser rebudes. "La reina Letícia és meravellosament poc real", destaquen en el mitjà de comunicació alemany.

La reina Letícia no necessita un tracte especial a la Zarzuela

Qui coneix bé la reina Letícia destaca d'ella la seva gran naturalitat i generositat amb la gent del seu entorn. A diferència d'altres monarques, la dona de Felip, expliquen, és l'única que està "a l'altura dels ulls". És a dir, que és possible parlar-li de tu a tu amb total normalitat.

Una cosa que va ser perfectament visible durant la seva primera visita a València després de la DANA. Malgrat la rebuda hostil, la reina Letícia no va dubtar a solidaritzar-se amb els afectats i atendre'ls amb educació i respecte.

Aquesta actitud no és només de cara a la galeria, també la manté dins de les instal·lacions de la Zarzuela. "Mai ha necessitat un tracte especial", expliquen. "Amb Letícia no existeix aquesta distància que els membres de la reialesa solen mantenir amb el personal", afegeixen.

Les imatges de Letícia amb María han generat un gran debat sobre el poc que la reina respecta alguns aspectes del protocol. No és la primera vegada que la veiem sostenint el seu paraigua en lloc de ser un empleat qui realitzi aquesta acció.

Els estàndards assenyalen que els membres de la reialesa han de ser assistits pel personal en actes d'aquesta naturalesa. Això contribueix a enaltir la institucionalitat i el paper de la monarquia.

No obstant això, aquestes directrius no van amb la reina Letícia qui prefereix encarregar-se ella mateixa d'aquests detalls. Amb això aconsegueix "projectar una imatge de proximitat i autosuficiència", fonamentals per a la dona de Felip. A més d'apostar per una cooperació en comú i no tant un lideratge únic i rígid.