Gir de 180º amb el que Marisa Martín-Blázquez ha descobert sobre Anabel Pantoja

El cas d'Anabel Pantoja ha fet un gir de 180 graus després de la investigació que se li va obrir fa una setmana. Marisa Martín-Blázquez va donar ahir a TardeAR l'última hora sobre la influencer aportant noves dades. El que ha descobert sobre ella és que, en la seva declaració, hi va haver fets que no va relatar, però que sí que ho va fer David.

Aquesta diferència en els seus testimonis ha provocat que la investigació s'allargui més del previst i entrin altres factors en joc. Per exemple, el jutge ha ampliat conèixer el que va succeir molts dies abans de la data establerta en un primer moment. El motiu, segons va explicar la periodista, és que Anabel va explicar que "la seva filla havia viscut algun episodi semblant".

Marisa Martín-Blázquez dona una nova dada sobre Anabel Pantoja

La investigació a la qual és sotmesa Anabel Pantoja continua acaparant l'interès mediàtic. Lluny del que es podria pensar en un primer moment, sembla que el cas s'allargarà més del compte. Sobre en quin punt està ara la investigació, Marisa Martín-Blázquez va oferir l'última hora a TardeAR.

Les últimes informacions apunten a un gir dels esdeveniments motivat per les declaracions de la parella. El que Marisa va descobrir sobre ella és que aquesta va obviar fets en la seva testificació que la seva parella sí que va explicar. A més, la periodista ha revelat el que va explicar la influencer sobre la seva filla: que "havia viscut algun episodi semblant".

En les últimes hores, ha sortit a la llum les contradiccions que, pel que sembla, hi hauria hagut en les declaracions de David i Anabel. No obstant això, al fil d'aquests rumors, Marisa ha aclarit que en cap moment han existit tals diferències en els seus testimonis.

La col·laboradora de TardeAR, va explicar que la jutgessa desitja arribar al fons de la qüestió i cridar a tots els que van estar amb la nena. El motiu principal és conèixer exactament els fets. Perquè, segons Martín-Blázquez, "en la declaració d'Anabel i David, encara que no hi va haver contradiccions, sí que hi va haver fets que Anabel no va relatar i David sí".

D'altra banda, la jutgessa ha manat "ampliar els informes mèdics", i saber quins passos es van donar quan la salut d'Alma va començar a empitjorar. Sobretot, després de saber-se que no era la primera vegada que la nena experimentava una situació així.

Marisa Martín-Blázquez revela el que Anabel Pantoja va explicar a la jutgessa

Des que va saltar la notícia de la investigació a Anabel Pantoja, només s'ha conegut públicament la declaració de la seva parella. Fins ahir, quan Marisa Martín-Blázquez va revelar una part del que la cosina de Kiko Rivera va explicar a la jutgessa.

"Va relatar que la seva filla havia viscut algun episodi semblant. Ells arriben a un hospital primer, explicant primer el que David ha relatat", ha explicat. Tal com va explicar la periodista, aquest va ser el motiu pel qual la seva declaració va ser molt més llarga que la del seu xicot.

La jutgessa es va interessar per aquests episodis que, suposadament, havia viscut Alma abans dels fets esdevinguts i va interrogar amb afany a Anabel. "Va explicar diverses vegades i de manera reiterativa que la seva filla havia tingut algun episodi més, semblant al que va succeir", va reiterar la col·laboradora.

D'aquí que la magistrada no pugui donar per tancat el cas i continuï tractant d'esbrinar què va ser exactament el que va succeir. L'únic que es manté és que va ser alguna cosa accidental, però encara falten moltes dades per conèixer al respecte.

El següent pas serà la testificació de les persones que han estat a prop de la petita per obtenir "dades objectives" que aclareixin els fets. També queda pendent la gravació de les càmeres de seguretat que, s'espera, sigui de gran ajuda.