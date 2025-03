Pluja de crítiques a Sonsoles Ónega pel que ha fet amb Nacho Gay en directe

Sonsoles Ónega s'ha convertit en el centre de totes les crítiques pel que ha fet últimament amb el seu col·laborador, Nacho Gay, durant l'última emissió de Y ahora Sonsoles.

Aquest dilluns, 17 de març, la presentadora i el seu equip han dedicat part de la seva secció Flash a analitzar la nova vida d'Alice Campello i Álvaro Morata a Istanbul. Un tema que ha provocat un tens enfrontament entre ella i el director de Vanitatis.

Entre altres coses, Sonsoles Ónega i els seus companys han debatut sobre la decisió que ha pres l'empresària italiana de mostrar la seva nova casa a la revista ¡Hola!. Moment en què diversos col·laboradors han criticat que la model comercialitzés amb la seva intimitat mentre que, al mateix temps, reclamava privacitat.

En aquest moment, Lorena Vázquez ha admès que estava discutint amb Nacho Gay sobre el fet que l'Alice exposi públicament els seus fills. "No ens posem d'acord amb Nacho moltes vegades", ha comentat la col·laboradora. "Bé, gràcies a Déu", li ha respost Sonsoles Ónega amb certa ironia.

Després d'aquesta primera pulla de Sonsoles Ónega cap al comunicador, Lorena ha continuat defensant la seva postura. "A mi no m'agrada la constant exposició que fa dels seus fills. Potser els funciona a les xarxes, però crec que és perjudicial per als nens", ha afegit a continuació.

Sonsoles Ónega, molt criticada pel seu últim enfrontament amb Nacho Gay en ple directe

Després d'escoltar l'opinió de la seva companya, Nacho Gay ha trencat el seu silenci per trencar una llança a favor d'aquest mediàtic matrimoni. "Moltes coses poden ser perjudicials per als nens, però els seus pares prenen les decisions per ells", ha assegurat el periodista.

En aquest moment, Sonsoles Ónega ha decidit interrompre el director de Vanitatis per parar-li els peus davant de tota l'audiència del seu programa. "Però Nacho, que sí, però com que és una decisió pública, Lorena Vázquez la comenta", ha aclarit a continuació.

Per la seva banda, Lorena ha deixat clar que en algun moment s'haurà de canviar la legislació per protegir encara més els menors a les xarxes socials. "I què hauria de canviar?", ha preguntat la presentadora en veu alta.

Moment que Nacho Gay ha aprofitat per donar la seva opinió al respecte: "Doncs que sí, cal controlar l'educació dels nens". Unes paraules que, segons sembla, no han estat ben rebudes per Sonsoles Ónega.

"Però quina gilipo*** estàs dient, Nacho Gay", li ha recriminat la conductora de Y ahora Sonsoles, visiblement indignada. "Bé, bé, me'n vaig. És que no té res a veure", ha afegit a continuació.

Tanmateix, lluny d'abandonar el debat, Nacho Gay ha assegurat amb fermesa que, irremeiablement, "els nens condicionen la nostra vida". Opinió que ha provocat la immediata reacció de Sonsoles Ónega:

"Però que en ser una decisió pública, Lorena Vázquez la comenta i ja està. Fi de la cita, no té res a veure amb decisions privades de l'educació". "Quan siguis pare, menjaràs ous", li ha recriminat Paloma García-Pelayo a Nacho Gay, unint-se a la discussió.

Finalment, i malgrat que el col·laborador li estava demanant pas per contestar, Sonsoles Ónega ha posat fi a l'interminable estira-i-arronsa. "És que avui em fan fora, als torns tinc la liquidació", ha sentenciat.