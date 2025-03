Ningú esperava el que María Castro ha confessat sobre Jana i 'La Promesa'

María Castro s'ha aventurat a donar una última hora sorprenent de Jana, a La Promesa. La sèrie estrella de TVE està oferint moments únics fent amb això que l'audiència es quedi enganxada a la pantalla. Un d'ells guarda relació amb el futur que li espera a l'empleada de la llar després de l'atemptat que va patir.

Està entre la vida i la mort i María Castro ha teoritzat sobre el seu desenllaç i la seva possible mort. El que portaria l'actriu a presenciar un canvi dràstic en l'esdevenir de la sèrie. No obstant això, hi ha qui aposta que Jana sobreviu, desencadenant així una brutal venjança.

María Castro revela què succeirà a La Promesa

La Promesa s'ha situat com l'aposta segura de TVE. No en va, l'ens públic oferirà un capítol especial en prime time aprofitant els bons resultats. María Castro s'ha pronunciat al respecte celebrant aquesta iniciativa i confessant quelcom inesperat sobre Jana.

El que ha revelat María guarda relació sobre el desenllaç de l'empleada de la llar ara entre la vida i la mort. Segons Castro, existeixen dos possibles escenaris que faran que qualsevol d'ells deixi els espectadors enganxats al televisor. El primer parla de la mort de la protagonista i, amb això, de la desaparició de la sèrie de l'actriu Ana Garcés.

Sobre això, María afirma que suposaria per a ella un gran disgust, ja que "és la meva companya de camerino". En la ficció, altres personatges com María i Manuel "estarien fatal". Per tant, la mort de Jana seria un gran canvi que afectaria de ple al devenir de la ficció.

No obstant això, Castro manté una altra hipòtesi que s'acosta molt més al que realment pot ocórrer a La Promesa: que sobrevisqui al tret. María ha parlat sobre aquesta teoria amb molt més èmfasi, deixant clar que, en cas de succeir, "hi haurà venjança". Per tant, existeixen arguments de sobres perquè La Promesa continuï enganxant l'audiència.

Castro no s'ha aventurat a dir res més, però té clar que el que succeirà serà quelcom inesperat. "Succeirà quelcom per al que crec que la gent no està preparada, però quan succeeixi crec que els agradarà", ha comentat.

María Castro celebra l'èxit de La Promesa

María Castro va ser una de les assistents a la preestrena de La Favorita 1922 que, ahir dilluns, es va emetre per primera vegada a Telecinco. L'actriu, malgrat treballar en la competència, va reconèixer que aquesta nova aposta de Mediaset té tot el necessari per triomfar.

D'èxits sap molt María després del seu pas per Sin tetas no hay paraíso i ara La Promesa. Aquesta última porta dos anys encapçalant els rànquings d'audiència i no sembla que vagi a claudicar davant la competència. Per a Castro, l'èxit radica en l'ambient que es respira en cada rodatge i que acaba arribant als espectadors.

"L'audiència, segueix pujant cada vegada una mica més, no toca sostre i estem feliços", ha celebrat. "Anem encantats a treballar, l'ambient és molt bo i la gent pel carrer ens dona molt afecte", ha assenyalat.

L'actriu s'ha mostrat entusiasmada de continuar en el projecte de TVE i confia en el futur de La Promesa. L'atemptat de Jana ha suposat un xoc per als seguidors de la sèrie que esperen amb ganes conèixer el seu desenllaç. María té totes les respostes, però prefereix reservar-les i viure de prop les reaccions al futur de la protagonista.

Castro també ha parlat sobre el retorn de Sin tetas, ho considera "necessari", i estaria encantada de participar en el projecte. Això sí, "compaginant agendes" per no deixar a La Promesa sense el seu paper de Doña Pía.