Espanya aplaudeix Alice Campello, dona d'Álvaro Morata: la seva notícia és confirmada

No hi ha cap dubte que Alice Campello està passant per un dels millors moments de la seva vida. I la prova que confirma aquesta notícia és la gran festa que la dona d'Álvaro Morata ha organitzat pel seu 30è aniversari.

Va ser el passat 5 de març quan l'empresària italiana va canviar de dècada, una data molt especial que, gràcies a la seva reconciliació, va poder gaudir amb el seu marit i els seus fills.

Ara, Alice Campello ha reaparegut a la ciutat de Madrid juntament amb el seu grup d'amigues, amb qui manté el contacte des de l'etapa del futbolista a l'Atlètic de Madrid.

Aquest dijous, 13 de març, la dona d'Álvaro Morata ha aprofitat el seu retorn a Espanya per motius professionals per celebrar el seu 30è aniversari per tot el que val.

Tal com podem veure a les imatges que ha publicat Europa Press, Alice Campello ha arribat al restaurant que ha escollit per a l'ocasió amb el millor dels somriures. Lloc on ja l'estaven esperant tres de les seves amigues.

Entre elles es trobaven Beatriz Espejel, esposa de Koke Resurrección; Isabel Peña i Alexandra Nielsen, esposa d'Álvaro Banús, amic molt proper d'Álvaro Morata des de la infància.

Alice Campello, dona d'Álvaro Morata, confirma la notícia més esperada

Com a mostra d'afecte i agraïment, totes les convidades han sorprès Alice Campello amb un bonic ram d'eucaliptus i paniculata natural, que va rebre amb molta il·lusió.

No hi ha cap dubte que la dona d'Álvaro Morata està encantada d'haver pogut celebrar el seu 30è aniversari en tan bona companyia. Una festa a la qual, com hem pogut veure, el seu marit no ha estat convidat.

Tanmateix, el mateix dia del seu aniversari, el jugador de futbol va acudir a les seves xarxes socials per dedicar unes boniques paraules a Alice Campello. Felicitació que va acompanyar amb diverses fotos d'ells dos:

"Et vaig conèixer sent dos nens, i estic molt orgullós de la persona que ets, de com has madurat, de com treballes... De la determinació que tens en tot el que fas a la vida".

A més, Álvaro Morata no va voler deixar passar l'ocasió per destacar algunes de les grans qualitats que posseeix Alice Campello: "Ets una mare increïble i una dona increïble". "Gràcies per estar en cada caiguda i en cada moment fosc de la meva vida. T'estimo moltíssim. Felices 30, amor meu!", ha afegit a continuació.