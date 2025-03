Les últimes imatges de Shakira amb Milan i Sasha que causaran dolor a Gerard Piqué

Shakira ha arrencat el 2025 amb una gira que està deixant empremta. Com tothom sap, la cantant ha iniciat el que es considera el seu tour més impressionant fins ara: Las mujeres ya no lloran.

Amb aquest espectacle, Shakira no només ha demostrat el seu talent a l'escenari, sinó que també ha fet un gir molt personal a la seva carrera. La gira, que està arrasant en cadascun dels escenaris que visita, ha portat l'artista a ciutats de tot el món.

Tanmateix, hi ha un lloc que sembla haver tocat especialment el seu cor: Mèxic. Des que va finalitzar la seva relació amb Gerard Piqué, la vida de Shakira ha estat sota l'escrutini públic. A més, ella no ha tingut cap problema a utilitzar les seves cançons per expressar el que sent.

Shakira emociona amb la seva última foto amb els seus fills

Las mujeres ya no lloran, un títol que reflecteix el seu empoderament personal, ha estat una poderosa declaració d'independència i resiliència. La gira també ha estat una prova de com és d'important per a Shakira mantenir els seus fills, Milan i Sasha, a prop d'ella.

Tal com hem pogut confirmar a través de les seves xarxes socials, els petits estan gaudint de la gira amb la seva mare. Tot això a pesar de les intencions de Gerard Piqué, el qual volia mudar-se temporalment a Miami per assegurar la normalitat dels seus fills.

Un dels moments més emotius de la seva gira ha arribat quan la cantant ha dedicat un sentit homenatge a Mèxic. A les xarxes socials, Shakira ha publicat una sèrie de fotos acompanyades d'un missatge especial: "Amor a la mexicana".

En les imatges, apareix Shakira amb els seus fills, Sasha i Milan. A més, en una de les instantànies, els tres usen una màscara de lluita lliure mexicana, símbol de la rica cultura d'aquest país.

La gira de Shakira està sent tot un èxit

La recopilació d'imatges no ha acabat aquí. En una de les fotos més commovedores, Shakira apareix amb una samarreta que porta la frase "Mexicana de cor". Aquest missatge reflecteix el fort vincle emocional que ha creat amb el país durant la seva gira.

La cantant, igual que els seus seguidors, ha abraçat aquesta nova faceta de la seva vida. No hi ha dubte que Shakira està vivint un moment ple d'amor i agraïment per les experiències que està compartint amb el seu públic.

Shakira continua conquerint cors a escala mundial. Amb la seva gira, ha demostrat que sempre hi ha espai per a l'evolució personal i professional, mentre continua envoltada d'amor i suport incondicional.