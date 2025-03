Pilar Rubio, dona de Sergio Ramos, trenca el seu silenci: 'Quan arribem a casa...'

Pilar Rubio trenca el seu silenci durant l'última emissió de Maestros de la Costura Celebrity per fer una inesperada confessió sobre la seva família. "Quan arribem a casa i ens posem a practicar per fer-ho bé, li traiem moltes hores a la nostra família", ha assegurat molt emocionada la dona de Sergio Ramos.

A mesura que avancen les setmanes, el nombre de concursants al taller de costura més famós de TVE es redueix i la competència entre ells es torna cada vegada més intensa.

De fet, tots desitgen evitar la prova d'eliminació per poder romandre al programa el major temps possible o, fins i tot, alçar-se amb la victòria.

Per això, aquest talent ha decidit aquest dimecres, 26 de març, sorprendre a Pilar Rubio i als seus companys amb un privilegi molt important. Es tracta del cobejat davantal daurat, objecte que garanteix la immunitat i evita que el seu portador hagi d'enfrontar-se a la prova d'eliminació.

Durant l'última emissió, els set participants han donat el millor de si mateixos, però només un ha aconseguit fer-se amb ell. Pilar Rubio s'ha proclamat vencedora de la prova, superant totes les dificultats que tenia en contra.

Tanmateix, en rebre aquest reconeixement, la dona de Sergio Ramos no ha pogut contenir l'emoció i s'ha ensorrat davant dels seus companys. Moment en què no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de fer una inesperada confessió.

Pilar Rubio parla alt i clar

En la primera prova, Pilar Rubio i els seus companys han hagut de mesurar les seves forces en un complicat desafiament. I, per a l'ocasió, han comptat amb la visita de Lapo Elkann, dissenyador que desenvolupa peces sostenibles.

Durant aquest repte, els aspirants han hagut de reproduir un dels complexos dissenys que acabaven de veure. Tanmateix, i encara que en un primer moment tots han estat d'acord que es tractava d'una prova molt difícil, aviat han rebut un important incentiu.

"El davantal daurat serà per al millor o la millor d'aquest repte. Tindrà la seva permanència assegurada", ha assegurat Lorenzo Caprile després de destapar el maniquí on es trobava. A més, Raquel Sánchez Silva els ha anunciat que, per confeccionar les seves peces, disposarien de 120 minuts.

No obstant això, el programa no els ho ha posat gens fàcil als concursants. I és que, després d'escollir les teles que anaven a utilitzar, cadascun d'ells tenia a la seva taula una ampolla que contenia un missatge.

Però no hi ha cap dubte que Pilar Rubio ha estat una de les més perjudicades en aquesta ocasió. Segons hem pogut veure, la dona de Sergio Ramos ha comptat amb deu minuts menys de costura, un contratemps que no li ha impedit alçar-se amb la victòria.

Visiblement emocionada, la presentadora de televisió ha recollit el tan anhelat davantal daurat. Moment en què no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de trencar el seu silenci:

"Estic contenta perquè, al final, quan arribem a casa i ens posem a practicar per fer-ho bé, li traiem moltes hores a la nostra família. Veig els nens i intento fer-los partícips perquè cusin amb mi i, al final, és impossible. Almenys, que aquest esforç hagi valgut la pena".