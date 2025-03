Sonada ovació a la reina Letícia pel que ha fet amb els nens de Cap Verd

La visita de la reina Letícia a Cap Verd ha destacat pel seu enfocament i implicació en la cooperació internacional. La seva agenda va incloure trobades amb diverses institucions i col·lectius per conèixer de primera mà els projectes que s'estan duent a terme. Durant la seva visita, la reina Letícia s'ha endut una ovació pel que ha fet amb uns nens: assegurar-se que estan ben alimentats.

En el seu tercer dia, la reina va recórrer una escola a Mindelo, on va observar de prop els esforços per garantir la seguretat alimentària. Aquest projecte promou la producció local d'aliments i la seva distribució a les illes, donant suport a famílies en situació vulnerable. Letícia es va involucrar en conèixer al detall tot el procés per garantir la distribució d'aliments a totes les escoles de Cap Verd.

La reina Letícia es bolca amb els nens de Cap Verd

La reina Letícia torna aquest mateix dijous del seu viatge de cooperació a Cap Verd. Allà ha pogut conèixer in situ com la cooperació espanyola ajuda a reduir les desigualtats a la regió ajudant al seu desenvolupament.

En una de les seves visites, Letícia es va endur un aplaudiment per què va fer amb uns nens de la zona: assegurar-se que reben aliments. Va succeir a la seva arribada a una escola de Mindelo durant ahir dimecres. La reina va poder interactuar amb els alumnes i el professorat del centre i va observar de primera mà les condicions de l'educació a la zona.

Sobretot, es va interessar per com les organitzacions humanitàries de la regió treballen per garantir la seguretat alimentària. També per la manera en què es distribueixen els aliments perquè aquests arribin a tots els centres educatius. D'aquesta manera, es garanteix que cap menor pateixi pobresa alimentària.

Durant la seva visita al centre escolar, la reina Letícia va parlar amb els alumnes i es va interessar per les seves històries i opinions. Com a mostra d'agraïment, els menors van entonar cançons que van aconseguir arrencar un somriure a la dona de Felip.

Letícia també va recórrer un mercat local i es va entrevistar amb agricultors i pescadors. La iniciativa busca contrarestar l'escassetat alimentària i les dificultats provocades pel canvi climàtic. "Hi ha menys collites i augmenten els preus", van denunciar les organitzacions humanitàries desplaçades a Cap Verd.

La reina Letícia deixa empremta en la seva última visita humanitària

Un dels aspectes més rellevants de la visita de Letícia va ser l'atenció a les comunitats rurals afectades per la manca d'aliments bàsics. Al voltant de 1.600 estudiants a les zones més aïllades enfronten dificultats per accedir a una alimentació adequada.

Per això, la reina es va voler acostar a una d'aquestes escoles per conèixer de primera mà la seva veritable situació. Letícia està molt conscienciada amb la bona alimentació i ha volgut traslladar la seva preocupació a les institucions de Cap Verd. La seva presència ha estat clau per reforçar llaços amb la regió i treballar conjuntament per al seu correcte desenvolupament.

En els tres dies que ha durat el viatge de la reina, aquesta no ha deixat d'interessar-se per tots els treballs que s'estan duent a terme. Aquest és el desè viatge de cooperació internacional de la reina Letícia, qui s'ha centrat en temes de desenvolupament i igualtat de gènere.

A Cap Verd es va mostrar propera als habitants de Mindelo i va donar suport als esforços locals per combatre la pobresa i la fam. En tot moment, Letícia va demostrar interès per conèixer la realitat de les comunitats i com millorar el seu benestar.

La seva visita va deixar empremta en els seus habitants, sobretot pel seu missatge optimista i el seu compromís amb els projectes humanitaris per millorar les condicions. Letícia va concloure la seva visita amb un missatge d'esperança per als joves i les futures generacions de Cap Verd.