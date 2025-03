Les paraules de Sergio Ramos sobre Pilar Rubio fan un gir de 180° a la història

Sergio Ramos ha trencat el seu silenci per parlar sobre Pilar Rubio i la situació actual per la qual travessa el seu matrimoni. Després del seu fitxatge pel Monterrey i la seva mudança a Mèxic, la parella viu separada per motius laborals. Una nova situació a la qual s'han hagut d'adaptar i que no va trigar a generar rumors de divorci.

Ara, Ramos, amb motiu del 47 aniversari de la presentadora, ha revelat el que veritablement pensa de Pilar. “T'estimo amb bogeria i només puc donar-te les gràcies per ser la millor parella, mare i companya d'aventures i confidències”, ha publicat. Aquestes paraules fan un gir a la història i confirmen com d'unida està la parella.

Sergio Ramos revela el que pensa de Pilar Rubio

Sergio Ramos i Pilar Rubio travessen un moment de distanciament a causa de la mudança del futbolista a Monterrey, Mèxic. Per motius de feina, la presentadora ha decidit no acompanyar-lo en aquesta aventura i tots dos estan aprenent a viure distanciats. Aquesta situació va generar rumors de crisi en el matrimoni i va apuntar, fins i tot, al final de la relació.

No obstant això, Ramos ha fet un gir a la història parlant sobre Pilar i confessant el que sent per ella: està molt enamorat. “T'estimo amb bogeria i només puc donar-te les gràcies per ser la millor parella, mare i companya d'aventures i confidències”, ha publicat. Aquest missatge ha estat compartit pel sevillà amb motiu del 47 aniversari de la presentadora.

A més de declarar-li el seu amor, Ramos afirma que “no sempre podem estar junts, però tots els dies triem estar a prop”. El que apunta a com la parella lluita per mantenir el contacte malgrat estar a milers de quilòmetres de distància l'un de l'altre. Amb aquest missatge, el de Camas posa fi a les teories que apuntaven a una crisi en la parella i canvia completament la història.

Fa uns dies va ser Pilar qui també es va pronunciar sobre els rumors que circulaven sobre la seva relació. Rubio sempre ha procurat ser discreta i descarta completament confirmar o desmentir les teories. No en va, sí que va aclarir que, encara que està instal·lada oficialment a Madrid, viatja quan pot a Mèxic per reunir-se amb el seu marit.

Sergio Ramos ho desmenteix tot sobre el seu matrimoni amb Pilar Rubio

Els rumors de separació han estat una constant en el matrimoni entre Pilar i Sergio. No obstant això, en aquesta ocasió hi ha qui va apuntar que la mudança de Ramos a Mèxic va ser la gota que va fer vessar el got.

“Pilar Rubio està cansada d'haver de viatjar i mudar-se constantment”, va apuntar Javier de Hoyos a Ni que fuéramos. Segons el periodista, la paciència de la presentadora va arribar al seu límit i va optar per deixar Ramos sol en la seva aventura mexicana.

Els seus protagonistes ho han desmentit i el sevillà ha tancat completament les hipòtesis amb les seves paraules sobre Pilar. Si bé sí que reconeix estar distanciats, aquesta situació és més física que emocional. Doncs sempre tracten de buscar la manera de no perdre aquesta connexió i mantenir ferma la relació.

Pilar, per la seva banda, ha mostrat el seu suport a la carrera de Ramos a Mèxic. Ella entén que aquest és un pas important en la seva trajectòria professional i l'encoratja a seguir endavant. “Les experiències són una riquesa que et portes per sempre i crec que és bonic poder tenir aquesta oportunitat de viatjar”, va comentar fa uns dies.

Així les coses, la distància no sembla ser un obstacle al seu amor i la seva relació continua sent igual de forta. Les paraules de Sergio ho demostren i confirmen, com també ho fa la reacció de la presentadora al missatge del seu marit. “Sempre junts, t'estimo”, responia Pilar.