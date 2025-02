Sorpresa pel que ha dit un famós presentador de TV3 sobre Jordi Évole: 'No puc...'

El món televisiu està ple d'històries inesperades, i aquesta vegada el protagonista és Jair Domínguez. Conegut per la seva participació a Està Passant, el presentador va deixar més d'un amb la boca oberta en recordar la seva etapa amb Andreu Buenafuente.

Però la sorpresa no ha vingut pel seu pas pel programa, sinó per la revelació de qui era el seu cap directe en aquell moment: ni més ni menys que Jordi Évole. En una entrevista a APM?, Domínguez va recordar la seva experiència, on la seva feina consistia a escriure guions.

Tanmateix, el que pocs sabien és que el seu cap immediat no era Andreu Buenafuente, sinó Jordi Évole, qui exercia com a coordinador de guionistes. Unes paraules que no van passar desapercebudes i van posar Jordi Évole al centre de la polèmica.

L'anècdota sobre el periodista ha sortit a la llum i ha generat enrenou, especialment per la visió que Jair tenia de la seva manera de liderar l'equip. Segons les seves paraules, Évole era un cap minuciós, amb una manera d'entendre la feina que xocava amb la seva pròpia.

Jair Domínguez revela la seva experiència amb Évole

Jair Domínguez no es va estar de res a l'hora d'explicar la seva relació laboral amb Évole. "La meva teoria del mínim esforç, aconseguir bons resultats amb poc esforç, m'ha portat molts problemes i moltes discussions amb els meus caps. No puc dir noms, Jordi Évole per exemple".

El presentador de TV3 va relatar un episodi concret. D'aquesta manera, el conductor de Lo de Évole li va exigir romandre al seu lloc de treball més enllà de l'estrictament necessari.

"Un dia vaig fer la meva feina, escriure el guió, i me'n vaig anar. Évole llavors em va trucar i em va dir: 'Per què no estàs davant del teu ordinador?'. I li vaig dir: 'Perquè ja he acabat la meva feina', i va dir: 'No, perquè això és com una família'".

Un detall que dona molt a parlar

Les declaracions de Jair Domínguez van provocar tota mena de reaccions. Mentre alguns van defensar la rigorositat de Jordi Évole com a cap, altres van assenyalar que la seva manera de gestionar l'equip podria resultar excessiva.

El que està clar és que aquest inesperat episodi ha revivat el debat sobre els estils de lideratge a la televisió. Així, aquestes declaracions han deixat una imatge més desconeguda del periodista.