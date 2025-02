Selena Gómez i Benny Blanco fan el pas final: 'Vull guardar-ho per als nostres fills'

Selena Gómez i Benny Blanco han decidit fer el pas definitiu en la seva relació i contreure matrimoni. Ell volia que la sorpresa fos quelcom especial i que la història quedés per a la seva futura família. "Vull guardar-ho per als nostres fills", va declarar també Selena, deixant per a la intimitat com va ser la petició de mà.

El que sí ha avançat és que "va ser molt dolç", i que ningú coneixia les intencions de Benny de demanar-li matrimoni. Gómez no s'ho va pensar dues vegades i va acceptar la proposta del productor musical. Això sí, per a Blanco no va ser fàcil ocultar el seu secret i gairebé va estar a punt d'espatllar-ho tot.

Selena Gómez i Benny Blanco fan el pas definitiu

Selena Gómez i Benny Blanco són dues de les figures més importants de la indústria musical actual. Tots dos han aconseguit èxits impressionants en les seves carreres, però la seva relació va més enllà de la simple admiració professional. Fa només dos anys, van començar una història d'amor que ha copat grans titulars internacionals.

Ara, Selena i Benny han fet el pas final anunciant el seu casament. El productor musical va sorprendre Gómez amb una proposta de matrimoni l'11 de desembre de 2024. Un gest que la cantant ha descrit com profundament significatiu, però que prefereix mantenir en la intimitat.

"Vull guardar-ho per als nostres fills", ha declarat Gómez sense entrar en detalls de com va ser la petició de mà. Amb aquesta declaració, l'artista no només confirma el seu matrimoni amb Benny, també el seu desig de formar una família amb ell.

Durant una entrevista, Selena va revelar que Benny va guardar en secret els detalls de l'anell de compromís. També el que estava preparant per declarar-se a Selena, cosa que no va ser fàcil, ja que gairebé va arruïnar la sorpresa diverses vegades. Finalment, el seu esforç va valer la pena i la proposta va ser tot el que Selena havia somiat.

"La sorpresa més increïble de la qual Selena no tenia idea", va comentar Benny en una de les seves últimes entrevistes. I és que, encara que tot ha estat molt ràpid, van començar a sortir el juny de 2023, Gómez i Blanco estan convençuts del seu amor. Tant és així que ja albiren una vida en comú amb una gran família.

Selena Gómez i Benny Blanco es casen

Selena i Benny van començar a sortir el juny de 2023, i el compromís va arribar poc després d'un any de relació. En aquest temps, tots dos han creat una connexió més profunda, tant professionalment com emocionalment. Encara que els seus camins es van creuar molt abans, no va ser fins anys després quan acabarien enamorant-se.

Des que van formalitzar la seva relació, no han deixat de compartir a les xarxes moments junts i missatges romàntics. Un d'ells va ser la publicació que Selena va fer al seu perfil d'Instagram del seu anell de compromís.

Un preciós anell amb un diamant marquès que simbolitza la unió de la parella. Benny va procurar que la joia fos exactament el que Selena desitjava i va estar investigant els seus gustos i posant-la a prova durant dies. "Li deia: «Sí, però si alguna vegada en fes un, el voldries així?», i després ella canviava d'opinió a mig camí", va explicar Blanco.

Finalment, va aconseguir el seu objectiu i va recrear el diamant del qual Selena es va enamorar durant la seva cançó Good for You. "Aquest és el diamant amb el qual sempre he somiat", va confessar Gómez en la mateixa entrevista.

Sobre quin dia se celebrarà l'enllaç, la parella ha preferit no avançar res. No obstant això, amics i seguidors de Selena i Benny ja estan celebrant aquesta unió. "Sí!, seré la noia de les flors", reaccionava Taylor Swift a l'anunci de la seva amiga.