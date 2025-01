Sorpresa a la família reial: Victòria Frederica destapa el pas que ha decidit fer

La família reial s'ha vist sorpresa pel pas que ha fet Victòria Frederica: tornar-se a fer un tatuatge. La filla de la infanta Elena s'ha desmarcat completament de la institució, deixant clara la seva intenció de destacar en altres àmbits. Si bé no renuncia als seus privilegis, sí que ha pres un camí molt menys convencional que el de la resta dels seus cosins.

Victòria Frederica s'ha convertit en la primera royal de la família reial a convertir-se en influencer i a participar en un programa de televisió. Ara, suma una nova rebel·lia tornant a decorar la seva pell amb un altre tatuatge. I és que Vic, com popularment se la coneix, ja suma uns quants dissenys, encara que no sempre estan visibles.

Victòria Frederica sorprèn la família reial amb una última hora

Victòria Frederica ha revolucionat els seus seguidors d'Instagram mostrant l'última decisió que ha pres. La família reial no s'acostuma a la vida que ha triat la filla de la infanta Elena lluny de les directrius de la institució. I és que va decidir ser influencer i allunyar-se completament de la rigidesa de la Casa Reial.

En aquesta ocasió, el pas que ha fet i que ha sorprès la família reial és fer-se un tatuatge. Vic ha visitat el seu centre de confiança Caja Tatto per decorar la seva pell amb un nou disseny. El resultat final no l'ha compartit, però amb la seva publicació deixa entreveure que ha caigut en la temptació de tornar-se a tatuar.

I és que Victòria Frederica de Marichalar porta uns quants tatuatges per tot el seu cos. Si bé tots ells són d'estil minimalista i ubicats en zones discretes i no tan visibles. Cal recordar que Vic és influencer i les marques se la rifen per comptar amb ella, d'aquí que aposti per dissenys discrets.

A més, cal recordar que guarda una estreta vinculació amb la família reial, per la qual cosa tampoc no ha d'excedir-se en segons quines coses. Qualsevol acció pot tenir repercussió en la institució i és tinguda en compte. Tanmateix, no deixa d'estar d'actualitat, sobretot, després de participar a El Desafío.

Victòria Frederica desafia la família reial

Entre els molts tatuatges que Victòria Frederica té repartits per tot el seu cos, criden l'atenció els dedicats a la seva família. Sobretot, el petit veler, dissenyat per ella mateixa, que és el mateix en què navega el seu avi Joan Carles. Amb aquest dibuix, ret homenatge a una de les persones més importants i influents de la seva vida.

També té un dibuix d'una petxina al seu canell esquerre com a record de la seva àvia paterna, Concepción Sáenz de Tejada. L'illa de Mallorca, un lloc de molt significat per a ella pels seus estius a l'illa, es pot veure en un dels seus peus.

La majoria dels tatuatges de Victòria Frederica guarden relació amb persones del seu entorn o llocs que han marcat la seva vida. Els seus pares i el seu germà Froilà també estan plasmats a la seva pell en forma de tres punts a la seva mà. El que ve a demostrar quines persones de la família reial són imprescindibles per a ella.

La seva passió per la tinta ha anat augmentant al mateix ritme que ha anat in crescendo la seva personalitat. Actualment, Victòria Frederica ja camina per si sola i té molt clar quin és el camí que ha d'escollir.

Sens dubte, Victòria Frederica té un estil propi i inconfusible que donarà molt de què parlar. Veurem amb quin nou tatuatge ha sorprès ara i quin significat amaga per a ella.