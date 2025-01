Màxima felicitat per a Kiko Hernández i el seu marit, Fran Antón: 'Gràcies per...'

Kiko Hernández i Fran Antón estan de celebració. Les seves filles Jimena i Abril complien el passat diumenge 8 anys, una ocasió que van aprofitar per bufar les espelmes amb la seva família i amics. "El 19 de gener de 2017 vaig tornar a néixer... gràcies a vosaltres tinc una vida nova!", escrivia el televisiu en el seu perfil de xarxes.

I Kiko afegia a continuació: "Us estimo més del que us podeu imaginar... GRÀCIES PER DONAR-ME TANT". Unes paraules amb les quals el madrileny deixa clar el paper decisiu que les seves filles han tingut i tenen en la seva vida.

Les petites van gaudir d'un dia molt especial, una festa temàtica en la qual les Monster High i Stitch, personatge de Disney, van ser juntament amb elles els protagonistes. Kiko Hernández penjava al seu mur una imatge de la celebració en la qual deixava a la vista alguns detalls de la decoració escollida per a l'esdeveniment esmentat.

Kiko Hernández celebra per tot el que val el vuitè aniversari de les seves filles

Les nenes van comptar amb un photocall, globus de colors, castells inflables i dos pastissos. "Sembla mentida... com passa el temps i cada dia us estimo més... sou la meva VIDA, el meu TOT!", escrivia el col·laborador en una altra de les imatges que va compartir amb els seus fidels.

Cal recordar que les filles de Kiko van néixer a Califòrnia el gener de 2017 per gestació subrogada. Llavors el marit de Fran Antón va viure moments d'incertesa. Les petites van romandre ingressades tres mesos a la unitat de nounats en un hospital de San Diego.

Quan Jimena i Abril es van recuperar, Kiko Hernández va tornar a Espanya i el primer que va fer en arribar va ser batejar-les. El col·laborador recorda aquella experiència com a "fatal" perquè, a més de veure el cas de les seves filles, "hi havia al costat altres pitjors".

Ara que la salut de la filla d'Anabel Pantoja està d'actualitat, Kiko ha recordat els delicats moments que va viure. "Quan a mi em va passar el de les meves filles, els doctors em deien que gairebé tots els nadons tiren endavant", explicava a Ni que fuéramos. "S'aferren a la vida amb molta força, sobretot les nenes", afegia Hernández.

Jimena i Abril es van convertir en l'eix de la vida de Kiko Hernández des del moment del seu naixement. Les petites, fa ara un any i mig, van ser les protagonistes de l'enllaç del seu pare amb Fran Antón el setembre de 2023.

Kiko Hernández reconeix que és feliç amb la família que ha format

Hernández es refereix al seu marit com l'altre pare de les nenes, una expressió que confirma que ha trobat en l'actor el millor company de vida.

Fa uns mesos i coincidint amb el dia del Pare, Kiko publicava una imatge en la qual apareixia juntament amb les seves filles i el seu marit. "La família més bonica, el més valuós que tinc i el que més estimo al món", escrivia el tertulià.

Una imatge en la qual tots quatre apareixien junts i feliços per la família que han format. Ara la celebració del vuitè aniversari de les petites Jimena i Abril confirma novament que qualsevol excusa és bona per reconèixer la felicitat que sent gràcies a elles.