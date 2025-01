Belén Esteban té un problema relacionat amb Anabel Pantoja: 'M'ha contestat'

Belén Esteban ha demostrat en els últims dies que manté contacte directe amb Anabel Pantoja. La col·laboradora, íntima amiga de la neboda d'Isabel Pantoja, parla amb ella diàriament i està pendent de l'evolució de la seva filla des que està ingressada. És precisament per aquest motiu que aquest dimecres es produïa un enfrontament entre Belén i Víctor Sandoval, amb qui comparteix programa.

Tot va començar quan Kiko Hernández va explicar que Anabel Pantoja li havia respost a un dels seus missatges. "M'ha contestat", assegurava el tertulià confirmant que Anabel està una mica més tranquil·la.

Víctor Sandoval, a continuació, va mostrar sense embuts el seu descontentament davant aquest fet. "Jo segueixo esperant", deia indignat.

Un comentari que va provocar l'enfadament de Belén Esteban. L'ex de Jesulín de Ubrique va retreure l'actitud del seu amic: "Víctor, de debò, hi ha una cosa important que és la seva filla, que està a l'hospital. A molta gent no li ha contestat", deixava anar la de Paracuellos.

Belén Esteban i Víctor Sandoval s'enganxen en una discussió per culpa d'Anabel Pantoja

El tertulià llavors es va esforçar per suavitzar el seu comentari: "Ja arribarà, no passa res". No obstant això, Belén Esteban va tornar a repetir: "És clar que no passa res, és que a mi hi ha dies que no em contesta i soc la seva amiga, i no passa res. Cal ser una mica empàtic", advertia sense amagar que se sentia molesta.

María Patiño, presentadora de Ni que fuéramos, va intervenir també posicionant-se del costat de la neboda d'Isabel Pantoja. "A mi, si no m'hagués contestat no m'hauria sentit pitjor que Kiko Hernández", admetia la gallega.

Una afirmació que va provocar que Víctor s'encengués encara més i finalment esclatés. "Kiko li ha donat molta canya, s'han matat, i jo l'he volgut i li contesta a ell i a mi no. Però tant se val", sentenciava.

Va ser llavors quan Belén Esteban, encara més enfadada si cap, va afirmar amb contundència: "No, tant se val, però no calles. En una cosa tan important…". La col·laboradora pretenia amb les seves paraules fer veure a Sandoval que la seva actitud no estava a l'altura en un moment tan delicat.

El seu company, tot i així, va intentar de nou defensar-se. "La meva feina ara és callar. Ara estic inaguantable, per què? Per què et porto la contrària?", es preguntava ofès.

Va ser en aquell moment quan Belén Esteban va decidir marcar on estava el límit. "Fas un absurd d'alguna cosa molt important", va tancar. "Hi ha una nena a l'hospital i estàs retraient a la seva mare que no t'hagi contestat", concloïa.

Belén Esteban va defensar la seva amiga Anabel Pantoja

Finalment, Sandoval va reclamar respecte pels seus sentiments, cosa que no va comptar amb el suport de cap dels col·laboradors. La resta de tertulians es mostraven en desacord, donant importància per sobre de tot a l'estat de salut d'Alma.

En aquests moments Anabel Pantoja i David Rodríguez segueixen molt pendents de l'evolució de la petita de dos mesos. Antonio Rossi, col·laborador de Vamos a ver, donava algunes pistes de la situació que viu ara mateix la parella amb la seva filla. "L'evolució d'Alma és positiva, segons les últimes notícies", començava dient.

A més, assegurava que s'espera que a la nena li donin l'alta quan aquesta "tingui absoluta estabilitat". I donava una bona notícia: "Les coses que han anat veient aquesta setmana, són totes positives". Unes paraules amb les quals tot apunta que l'evolució de la filla d'Anabel Pantoja és favorable.