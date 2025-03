Gir radical en la vida de Viggo Mortensen pel succeït amb la nòvia, Ariadna Gil

Viggo Mortensen ha pres una decisió que ha fet un gir radical a la seva vida. L'actor estatunidenc ha decidit fixar la seva residència a Madrid, deixant enrere Nova York i altres llocs on ha viscut. Tot això ha estat motivat pel profund amor que sent per la seva parella, Ariadna Gil.

Des de fa dècades, l'artista ha portat una vida nòmada, movent-se entre diferents països a causa de la seva carrera i el seu esperit aventurer. Ha passat llargues temporades als Estats Units, Argentina i Dinamarca, però ara ha pres una decisió definitiva. La seva elecció no és casualitat, ja que la seva parella, Ariadna Gil, ha expressat en diverses ocasions el seu desig d'establir-se a Espanya de manera permanent.

Mortensen no ha dubtat a acompanyar-la en aquest nou capítol de la seva vida, mostrant una vegada més el seu compromís amb la relació. Fa 20 anys, l'actor es trobava al cim de la seva carrera, collint èxit rere èxit en la indústria cinematogràfica. La seva interpretació d'Aragorn en la trilogia de El Senyor dels Anells el va catapultar a la fama mundial, convertint-lo en un dels actors més reconeguts de la seva generació.

Gràcies al seu talent i dedicació, va guanyar el reconeixement del públic i la crítica, acumulant una gran fortuna al llarg dels anys. S'estima que el seu patrimoni ascendeix a uns 40 milions de dòlars, però mai ha estat un home que es deixi portar pel luxe o l'ostentació. Malgrat la seva gran fama, sempre ha estat una persona discreta i reservada pel que fa a la seva vida personal.

No obstant això, el seu amor per Ariadna és evident per a tots els que els envolten. El novembre de 2023, la parella va ser vista passejant pels carrers de Madrid, gaudint d'un moment d'intimitat i complicitat. En aquelles imatges se'ls va poder veure besant-se apassionadament, sense preocupar-se per l'atenció dels curiosos o les càmeres.

La seva història d'amor va començar el 2006, quan Ariadna i Viggo van coincidir en el rodatge d'Alatriste, un projecte que els va unir a nivell professional i personal. Dos anys després, el 2008, l'amistat que havia nascut al set es va transformar en un romanç genuí. Des de llavors, han construït una relació sòlida, plena de respecte i admiració mútua.

Viggo Mortensen té un fill

Al llarg dels anys, la parella ha canviat de llar en diverses ocasions, buscant sempre el lloc ideal per a la seva vida en comú. Inicialment, es van instal·lar al barri de Ramón y Cajal, però amb el temps van decidir traslladar-se al carrer Barquillo, on han trobat una major estabilitat. Encara que no han tingut fills junts, Ariadna té dos descendents d'una relació anterior, mentre que Viggo també és pare d'un fill.

Henry, l'únic fill de l'actor, ha seguit els passos del seu pare en la indústria cinematogràfica. Ha treballat com a actor, director i antropòleg, desenvolupant una carrera pròpia que l'ha portat a participar en diverses produccions. La relació entre pare i fill és propera, encara que Viggo prefereix no parlar massa de la seva vida familiar davant els mitjans.

No obstant això, hi ha aspectes de la seva vida que sí comparteix amb entusiasme, com la seva passió per la música i la literatura. A més de la seva carrera en el cinema, Mortensen també és un talentós músic i escriptor, facetes que ha desenvolupat en paral·lel al seu treball en l'actuació. Un altre tret destacable de la seva personalitat és la seva habilitat amb els idiomes, ja que domina diverses llengües amb fluïdesa.

Parla anglès, espanyol, francès i danès, i en els últims anys ha demostrat un gran interès pel gallec. Al gener d'aquest any, la seva defensa de l'ús d'aquesta llengua es va fer viral a les xarxes socials, generant una onada de reaccions positives entre els parlants d'aquesta llengua. Per a Mortensen, els idiomes són un tresor cultural que ha de ser preservat i valorat.

Viggo Mortensen, centrat en la seva professió

Malgrat haver deixat enrere la vida de Hollywood, segueix plenament actiu en el món del cinema i l'art. Des de la seva mudança a Espanya, ha participat en més de deu pel·lícules, demostrant que la seva passió per la interpretació segueix intacta. El seu compromís amb l'art i la narració cinematogràfica l'han portat a explorar nous reptes professionals.

Aquest any, Mortensen estrena un projecte molt especial per a ell. Hasta el fin del mundo és la seva nova pel·lícula, un film que ha escrit, dirigit i protagonitzat, reafirmant el seu talent multifacètic. La producció promet ser un reflex de la seva sensibilitat artística i la seva visió única del cinema.

Madrid s'ha convertit en la seva llar definitiva, el lloc on ha trobat estabilitat i felicitat al costat d'Ariadna Gil. La seva vida ha fet un gir radical en els últims anys, però tot indica que es troba en