La notícia que ha deixat totalment muda Ana Rosa Quintana a 'El Programa de AR'

Ana Rosa Quintana s'ha quedat sense paraules amb la inesperada notícia que ha compartit amb ella José Luis Martínez-Almeida a El Programa de AR. Dada que està directament relacionada amb el fill que està esperant juntament amb Teresa Urquijo.

Va ser el 25 de gener quan l'alcalde de Madrid va acudir a les xarxes per anunciar l'embaràs de la seva dona: “Aviat serem tres a la família”. No obstant això, no va ser fins setmanes després quan el polític es va pronunciar davant els mitjans de comunicació.

“Moltes gràcies a tots. La veritat és que estem molt feliços, tot està anant molt bé. Teresa està en perfectes condicions”, va dir amb emoció Almeida durant la seva aparició a la presentació del cartell de la Fira de San Isidro 2025.

Des de llavors, han estat pocs les dades que han transcendit al respecte. Tant és així que només en una ocasió el polític va assegurar que “és nen”, però que ell “volia nena”. Ara aquesta situació ha canviat completament, i ho ha fet al plató d'El Programa de AR.

Aquest matí, José Luis Martínez-Almeida s'ha assegut al costat d'Ana Rosa Quintana per parlar, entre altres coses, sobre temes relacionats amb l'actualitat del nostre país.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció de la seva intervenció han estat les seves declaracions sobre l'embaràs de Teresa Urquijo. En especial, el nom que ell vol posar-li al seu primer fill, dada que ha deixat sense paraules la presentadora de televisió.

Ana Rosa Quintana es queda muda amb l'última confessió de José Luis Martínez-Almeida: “Jo li dic Juliancito”

Després de tractar juntament amb Ana Rosa Quintana diversos temes relacionats amb la política del nostre país, José Luis Martínez-Almeida ha deixat l'audiència de Telecinco muda. I tot en desvelar el nom que ell ha escollit per al seu nadó, tot i que Teresa Urquijo no està per la labor.

En un primer moment, l'alcalde de Madrid ha assegurat que per ara no s'han posat d'acord amb aquest tema tan important. No obstant això, ell ja té una idea molt clara del que li agradaria.

“Encara no tenim el nom... Però de tant en tant jo li dic Juliancito”, ha assegurat el polític entre rialles i davant l'atenta mirada d'Ana Rosa Quintana. En aquest moment, i visiblement sorpresa, la presentadora li ha preguntat el motiu pel qual ha escollit aquest nom.

No obstant això, el que menys s'esperava era la resposta que ha rebut per part del seu convidat. “Per ‘l'aranya’, Julián Álvarez, i la il·lusió que ens ha portat Julián Álvarez als atlètics”, ha assegurat Almeida, qui es considera un fan acèrrim d'aquest equip de futbol.

Com era d'esperar, aquesta resposta ha deixat totalment muda Ana Rosa Quintana. Tant és així que no ha dubtat a reaccionar molt sorpresa a la confessió d'Almeida.

“No imaginava que pensant en el nom del teu primer fill estiguessis pensant en l'Atlètic. Jo pensava en la família, en l'avi...”, han estat les úniques paraules que la presentadora d'El Programa de AR ha aconseguit pronunciar.

En aquest moment, José Luis Martínez-Almeida ha volgut aclarir que és només el que li agradaria a ell, però que finalment serà la seva dona qui prengui la decisió final. “Bé, però ho dirà ella, eh?[...]La mare és madridista. Ho tindré molt complicat”, ha afegit entre rialles.