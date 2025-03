Decisió taxativa de Julio Iglesias i Miranda Rijnsburger: no hi ha marxa enrere

Julio Iglesias i la seva dona, Miranda Rijnsburger, han pres una decisió important relacionada amb les seves pròximes vacances d'estiu. Tot apunta que, un any més, el matrimoni ha optat per passar aquest període estival per separat.

Tant és així que, mentre el cantant tornarà a visitar dos dels seus llocs preferits, Miami i les Bahames, la socialité té previst passar aquests mesos a Espanya. Més concretament, a Cuatro Lunas, la mansió que posseeix el seu marit a la localitat d'Ojén, Marbella.

La propietat que Julio Iglesias va adquirir l'any 2000 li ofereix a Miranda Rijnsburger la privacitat i la tranquil·litat que tant busca. I tot gràcies als jardins, piscines infinites i zones de recreació que componen aquest habitatge familiar.

No hi ha dubte que, des de la seva compra, aquest immoble s'ha convertit en un dels llocs preferits d'aquesta mediàtica família per descansar després d'un any de dur treball. A més, és el lloc perfecte per refugiar-se de la pressió mediàtica.

Com cada any, està previst que Julio Iglesias i Miranda Rijnsburger passin les vacances d'estiu per separat

Des que va començar la seva relació sentimental amb Julio Iglesias, Miranda Rijnsburger ha viatjat cada any a Ojén (Màlaga) per passar les vacances d'estiu allunyada de la premsa. I prova d'això és el que va succeir l'any passat.

Mentre el seu marit es trobava a Punta Cana participant en la nova sèrie que Netflix està produint sobre la seva vida, ella va gaudir juntament amb els seus fills d'aquesta luxosa propietat.

Aquesta mansió de 450 hectàrees compta amb tots els luxes i comoditats per proporcionar-li a Miranda Rijnsburger i la seva família un entorn del més discret i privat. A més, compta amb instal·lacions com una sala de gravació, celler, sala de jocs i diverses terrasses amb vistes al mar.

No hi ha cap dubte que la decisió del matrimoni reflecteix perfectament quines són les seves prioritats actuals. Tant és així que, mentre ella ha optat de nou per prioritzar el descans i la connexió amb els seus fills, tot apunta que Julio Iglesias prefereix no tornar a Espanya.

Tanmateix, i malgrat la distància, la família segueix molt unida. Encara que, això sí, cadascú ha triat on passar l'estiu segons les seves necessitats. Aquest equilibri els permet gaudir del seu temps sense renunciar als seus projectes.

Des de la pandèmia, Julio Iglesias ha decidit portar un estil de vida molt més tranquil. De fet, passa la major part del temps entre Miami, Punta Cana i les Bahames.