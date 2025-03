El motiu pel qual Victoria Iglesias, filla de Julio Iglesias, ha deixat Miami

Victoria Iglesias, una de les filles bessones de Julio Iglesias, ha decidit prendre's unes vacances lluny de Miami. La jove ha triat Marbella com la seva destinació per gaudir d'uns dies de descans. El seu entorn ha confirmat que es troba a l'exclusiva finca del seu pare a Ojén, coneguda com a Cuatro Lunas.

Aquesta impressionant propietat, situada a només 10 quilòmetres de Puerto Banús, és un veritable paradís privat. Amb més de 400 hectàrees de terreny, alberga una mansió principal, diverses edificacions, piscines, un estudi de gravació, un celler i fins i tot un heliport. En aquest refugi, la família Iglesias-Rijnsburger gaudeix de l'estiu en la màxima privacitat.

Victoria ha compartit a les seves xarxes socials un detall que ha sorprès els seus seguidors. Ha publicat una imatge a Instagram mostrant la seva alegria per estar al costat del seu cavall. És la primera vegada que el seu animal ha viatjat des de Miami a Marbella, una cosa que ha estat molt especial per a ella.

Durant un passeig per la finca, Victoria va expressar la seva emoció en veure el seu cavall gaudint de les vistes. Encara que no ha confirmat quant de temps romandrà a Espanya, de moment no s'ha deixat veure fora de la propietat. Es manté en la intimitat de la residència familiar, allunyada del focus mediàtic.

Així és la casa de les filles de Julio Iglesias

La finca Cuatro Lunas ha estat considerada una joia dins de l'extens patrimoni immobiliari de Julio Iglesias. Encara que fa més de sis anys van sorgir rumors sobre una possible venda per 145 milions d'euros, la propietat segueix en mans de l'artista. És un lloc on la seva família es reuneix en moments especials i en el qual ara Victoria es refugia.

Malgrat que en la seva joventut Victoria i la seva germana Cristina Iglesias semblaven destinades a una vida pública, han optat per la discreció. Van participar en esdeveniments exclusius com la Gala Met i el Ball de Debutants a París, però en els últims dos anys han reduït la seva exposició mediàtica. La seva presència a les xarxes socials també ha disminuït considerablement.

No obstant això, de vegades, Victoria sorprèn amb publicacions a les seves xarxes. Fa poc, va felicitar el seu pare pel Dia del Pare als Estats Units, una cosa que va emocionar els seus seguidors. Ara, la seva història mostrant la finca d'Ojén ha tornat a cridar l'atenció dels qui segueixen la seva vida amb interès.

El viatge de Victoria a Marbella representa una escapada de luxe i tranquil·litat. Gaudeix de l'exclusivitat de la propietat familiar mentre es dedica a una de les seves grans passions: l'equitació. El seu cavall és una companyia especial en aquesta estada lluny de Miami.

La jove es manté al marge de la premsa i segueix cultivant la seva vida en la intimitat. Encara que molts esperaven que seguís el camí de la fama, ha optat per la discreció i per gaudir del seu temps en espais privats. De moment, la seva estada a Espanya segueix sent un misteri, però el seu amor per Marbella és evident.