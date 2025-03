El dur revés del príncep Harry per la seva mare Lady Di: era en el seu honor

La reialesa britànica, pel que sembla, mai deixa d'enfrontar nous desafiaments, especialment en els últims mesos. Els moviments dels ducs de Sussex són alguns dels elements que augmenten la tensió. La família reial no ha estat aliena als problemes interns, que inclouen conflictes inesperats.

Enmig de totes les tensions, sorgeix una nova controvèrsia que posa en risc el futur d'una institució. Ha ocorregut un gir inesperat que desequilibra una de les organitzacions més importants de la reialesa britànica. Aquesta va ser fundada el 2006 en honor a la mare de Harry, la princesa Diana.

Crisis interna de Sentebale: posa en risc el futur

El príncep Harry, en el seu compromís amb causes benèfiques, ha estat una figura destacada en la fundació Sentebale. La fundació ha estat un pilar per a nens i joves afectats pel VIH/SIDA a Lesoto i Botswana. Tanmateix, Harry ha decidit dimitir del seu lloc de patró a causa d'una creixent crisi interna que podria afectar el futur de la institució.

El conflicte dins de Sentebale va sorgir per la relació entre la presidenta del consell d'administració, la doctora Sophie Chandauka, i els membres del fideïcomís de l'organització. La situació es va tornar insostenible, la qual cosa va portar els fideïcomissaris a sol·licitar la seva renúncia. Tanmateix, la doctora Chandauka es va defensar i va al·legar que havia estat víctima d'assetjament i misogínia dins de la institució, la qual cosa va complicar encara més la situació.

En resposta a aquest conflicte, Harry i el príncep Seeiso de Lesoto van decidir dimitir com a patrons de Sentebale, en solidaritat amb els membres del fideïcomís. "El que ha succeït és impensable", van expressar en un comunicat conjunt. Tots dos monarques van deixar clar que aquesta decisió era necessària a causa de la pèrdua de confiança en la presidenta.

Dimissions i una investigació en marxa

La controvèrsia també ha provocat la renúncia de diversos membres, inclòs el director executiu Richard Miller, després de cinc anys en el càrrec. A més, altres membres de la junta, Johnny Hornby, Lynda Chalker i Mark Dyer, també han dimitit, deixant la fundació en una situació complicada. Aquestes renúncies han augmentat les tensions, generant dubtes sobre el futur de la institució benèfica.

Mentrestant, la Charity Commission del Regne Unit ha iniciat una investigació sobre la governança de Sentebale. Un portaveu de la comissió va assegurar que estan avaluant com procedir per garantir que la missió original de la institució no es vegi compromesa. Malgrat la crisi interna, l'esperança és que els beneficiaris de Sentebale, els nens i joves que reben suport, no es vegin afectats per aquests problemes de gestió.

Amb tot el que ha succeït, el príncep Harry enfronta un desafiament que podria afectar tant el seu llegat com el de la seva mare, la princesa Diana. El que va començar com una organització benèfica per honrar la seva memòria ara està en risc de continuar.