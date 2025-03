Parla Eva González dos anys després de separar-se de Cayetano Rivera: 'Estic...'

Eva González ha trencat el seu silenci. Dos anys després de la seva separació de Cayetano Rivera, la presentadora ha utilitzat les seves xarxes socials per sincerar-se com mai abans. A través d'una publicació, ha confessat com es troba actualment i ha deixat clar que no està passant pel seu millor moment després d'aclarir que: "Estic susceptible".

"Fa dos dies que sembla que tot surt malament, estic susceptible, les notícies a la meva vida no són bones... en fi, serà que Mercuri està retrògrad", ha compartit Eva amb els seus seguidors. Amb aquestes paraules, la presentadora ha confirmat que les últimes notícies que ha rebut no han estat positives.

El seu missatge ha generat una onada de reaccions i mostres de suport per part dels seus seguidors, que no han dubtat a enviar-li paraules d'ànim a la presentadora de televisió.

Eva González envia un comunicat dos anys després de divorciar-se de Cayetano Rivera

Malgrat aquest sotrac, Eva González ha decidit canviar la seva actitud. "Avui m'he llevat disposada a canviar aquesta energia i el primer que he fet ha estat comprar-me flors, que a mi sempre em pugen l'ànim", ha explicat Eva. Amb aquest senzill, però significatiu gest, ha volgut fer un gir al seu estat d'ànim i apostar pel seu benestar personal.

La publicació ha rebut centenars de missatges de suport. Els seus seguidors han aplaudit la seva sinceritat i li han enviat la millor energia per superar aquest moment. "Envieu-me bona vibra i desitgeu-me sort", ha conclòs Eva González, mostrant la seva determinació per tirar endavant.

Eva González, ex de Cayetano Rivera, confirma que no està passant pel seu millor moment

Des que va anunciar la seva separació de Cayetano Rivera, la presentadora ha mantingut un perfil discret pel que fa a la seva vida personal. No obstant això, aquest missatge ha deixat entreveure que, malgrat el temps transcorregut, no tot ha estat fàcil per a ella.

Amb la seva actitud positiva, ha demostrat que està disposada a sobreposar-se a les dificultats i trobar l'equilibri a la seva vida. Encara que les últimes notícies no han estat les millors, Eva González segueix endavant amb determinació i buscant la seva pròpia felicitat.

La presentadora de televisió ha demostrat una vegada més que se sent a gust amb les seves xarxes i per això ha volgut obrir-se en canal amb els seus seguidors. Eva González vol seguir amb la seva vida després del seu divorci de Cayetano Rivera i ho ha demostrat amb aquest sorprenent comunicat.