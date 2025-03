Marc Márquez fa un pas important i ho confirma tot sobre Rafa Nadal: 'Ha estat...'

El pròxim 21 d'abril, Madrid acollirà la gala dels prestigiosos Premis Laureus, on Marc Márquez es perfila com un dels grans favorits. Marc Márquez està nomenat en la categoria de Millor Retorn de l'Any.

D'aquesta manera, el seu retorn a la competició amb Gresini el 2024, després d'una temporada complicada, ha captat l'atenció de la comunitat esportiva. No obstant això, darrere d'aquesta nominació hi ha una història d'esforç, resiliència i una font d'inspiració que ha estat clau.

Marc Márquez fa un pas important gràcies a Rafa Nadal

En una recent entrevista amb l'organització dels Premis Laureus, Marc Márquez ha compartit les persones que l'han motivat a superar les dificultats. Si bé reconeix que molts atletes li han servit d'exemple, n'hi ha un que ha marcat un abans i un després.

Estem parlant de Rafa Nadal. Per a Marc Márquez, el mallorquí ha estat tot un exemple. "Per descomptat que en l'esport tenim molts retorns i grans inspiradors, però per a mi, Rafa Nadal va ser una veritable inspiració", ha destacat el pilot.

I és que el jove ha recordat com el tenista li va brindar una gran motivació en els moments més difícils de la seva carrera. Després de sotmetre's a diverses intervencions quirúrgiques per la seva caiguda a Jerez el 2020, Marc Márquez es trobava amb seriosos dubtes sobre el seu futur.

No obstant això, va ser llavors quan va presenciar una gesta que marcaria l'inici de la seva recuperació mental i esportiva. Segons Márquez, la remuntada de Rafa Nadal a la final de l'Open d'Austràlia 2022 va ser tota una fita en la seva recuperació.

"Recordo exactament el dia que estava jugant a l'Open d'Austràlia i va guanyar després de moltes lesions. Estava a casa meva, al sofà, amb el braç completament enguixat i em vaig dir: 'ho faré també'", ha relatat Márquez.

Aquella victòria de Nadal, remuntant un 2-0 en contra davant Daniil Medvedev, va ser una prova de determinació que va calar profundament en el pilot. "En molts dies i molts moments, Rafa Nadal ha estat una gran inspiració", ha afegit.

Gran expectació pel retorn de Marc Márquez

Aquestes paraules de Marc Márquez reflecteixen el profund respecte que sent per Rafa Nadal. Encara que les seves circumstàncies són diferents, la lluita de Rafa Nadal per superar les seves lesions s'ha convertit en un far per a Marc Márquez, qui va decidir seguir endavant.

La nominació de Marc Márquez als Premis Laureus és el reflex d'un ardu treball. Amb la mirada posada en el futur, el retorn de Márquez a MotoGP és una història de superació personal.

I és que, igual que Rafa Nadal, ha inspirat milers d'aficionats a l'esport a tot el món. El 21 d'abril, a la gala dels Premis Laureus, Márquez serà, sens dubte, un dels grans protagonistes de la nit.