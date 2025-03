Confirmat: 'Com si fos ahir' fa un gir gràcies a Meritxell Huertas i Míriam Alamany

El pròxim episodi de Com si fos ahir porta amb ell una sèrie de problemes que posaran els personatges davant de situacions difícils. Mentre alguns busquen integrar-se en el seu entorn, altres s'enfronten a dilemes que els exigeixen valentia i acció.

Entre les històries que destacaran en aquest episodi, les trames de la Gina i la Lídia, interpretades per Meritxell Huertas i Míriam Alamany respectivament. Així, ocuparan un lloc central, ja que es veuran pressionades per una amenaça que podria canviar la dinàmica del seu entorn.

Meritxell Huertas i Míriam Alamany tenen por del Ricard

Una de les trames més destacades involucra la Gina i la Lídia, que es troben en una cruïlla arran de les amenaces del Ricard. El Valeri, conscient de la gravetat de la situació, els demana que denunciïn aquests missatges davant les autoritats.

Tanmateix, ambdues dones se senten intimidades i temen les conseqüències. La por les paralitza i, malgrat la insistència del Valeri, no s'atreveixen a fer el pas de fer una denúncia formal. Què succeirà quan les conseqüències de no actuar comencin a fer-se notar?

La por a les represàlies es converteix en un obstacle en un moment en què la valentia és més necessària que mai. Aquest conflicte no només afecta la relació de la Gina i la Lídia amb el Ricard, sinó que també posa a prova la seva capacitat per afrontar la por i la incertesa.

El Joel es veu embolicat en un nou problema

D'altra banda, el Joel continua el seu procés d'integració al Bar Ferni, encara que se sent una mica fora de lloc. Gràcies a l'ajuda de la Griselda, de qui s'ha fet amic, a poc a poc comença a adaptar-se a l'ambient del bar.

Tanmateix, no tot és tan senzill. El Quique remou la seva motxilla i troba un sobre amb diners, cosa que podria generar conflictes inesperats. Mentrestant, la Cèlia es planteja seriosament deixar la Consultoria, desmotivada per les circumstàncies.

La Gemma li demana que ho pensi detingudament abans de prendre una decisió tan dràstica. La Cèlia, encara que temptada, decideix parlar amb l'equip i proposar alguns canvis en el funcionament de la feina, buscant una manera de millorar la seva situació.

Aquest episodi es perfila com una barreja de tensions emocionals, decisions laborals i amenaces. Les trames de la Gina i la Lídia, en particular, destacaran per la pressió emocional que travessen, mentre intenten prendre la millor decisió enmig d'un clima de por.