Màxima emoció pel que Eva González ha dit sobre la vida privada de Manu Sánchez

Eva González ha estat l'encarregada de presentar la cerimònia de lliurament dels títols de Fills Predilectes i les Medalles d'Andalusia 2025. Aquest 28 de febrer, la presentadora ha sorprès amb un canvi en el seu estilisme. Encara que el que més ha agradat a tothom han estat les paraules d'Eva González sobre la vida de Manu Sánchez.

"Parlo andalús a televisió i em sento molt orgullosa d'això", ha reconegut en una recent entrevista amb el diari ABC. La seva gràcia, bellesa i naturalitat l'han convertit en una de les millors ambaixadores de la seva terra. Un reconeixement que la fa immensament feliç.

No obstant això, el moment més emotiu de la jornada l'ha protagonitzat l'humorista Manu Sánchez, un dels premiats. En recollir la seva medalla, ha volgut dedicar-la als seus avis. "Aquestes quatre ments brillants, aquestes persones analfabetes perquè van haver de treballar al camp, però a qui els dec tot", ha dit Manu Sánchez amb la veu entretallada.

El discurs de Manu Sánchez que ha emocionat Eva González

"Quatre grans que avui em miren. Deixeu-me que ho faci en andalús...", ha afegit abans de compartir una confessió personal.

"Avui soc aquí gràcies a la sanitat pública d'Andalusia, m'han salvat la vida. Si no arriba a ser per ells, la meva dona hauria hagut de recollir la medalla. Consentim-la, cuidem-la i protegim-la...", ha expressat amb contundència.

L'humorista ha recordat el moment en què va rebre el diagnòstic: "Quan em van dir 'Manu, tens càncer', tot va haver d'esperar. El primer és el primer". El seu discurs ha estat ple de valentia: "Avui el que demano és valor i humanitat, cuidem la nostra sanitat pública, si us plau".

Sánchez ha reflexionat sobre el seu compromís amb Andalusia: "No sé si em mereixo aquesta medalla, però també és per premiar tot el que em mullo. Val la pena mullar-se per Andalusia, Andalusia és present i futur", ha declarat. Abans d'acomiadar-se, ha dedicat unes paraules als seus fills: "Manuel, Leonor, mira quines coses més boniques li estan passant al papa".

Eva González destapa el que ningú sap sobre la vida privada de Manu Sánchez

L'auditori ha esclatat en aplaudiments. Eva González, visiblement emocionada, no ha pogut contenir les llàgrimes. Commoguda per les paraules del seu amic, ha volgut compartir un missatge molt personal.

"Ell ha volgut transformar aquesta malaltia en alguna cosa que guarís els altres, perquè així de generós és. És un pallasso, un director, un teatrer, un productor, un escriptor, un optimista, un pare, el meu amic i, sobretot, andalús", ha confessat Eva González. La seva confessió ha arrencat una ovació del públic.

La gala ha conclòs amb una gran ovació. Un esdeveniment ple d'emoció, orgull i reconeixement. Un dia inoblidable per a Eva González, per a Manu Sánchez i per a tota Andalusia.