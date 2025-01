Eva González, després d'oblidar-se totalment de Cayetano Rivera: 'Segueixo aprenent'

Eva González i Cayetano Rivera van decidir prendre camins separats fa ja tres anys. Va ser el 2022 quan es va saber que la presentadora i el torero posaven punt final al seu matrimoni. Ara l'andalusa no ha tingut cap problema a reconèixer davant dels mitjans com se sent avui dia: "Segueixo aprenent".

L'ex de Cayetano Rivera reapareixia a la catifa vermella dels Premis Iris 2025 de l'Acadèmia TV. Una oportunitat en què Eva González cridava l'atenció per ser una de les més elegants en acudir a l'esmentat esdeveniment.

Després de dues dècades davant les càmeres, la sevillana reconeixia que no s'esperava estar nominada pel seu treball com a presentadora de La Voz. "Estic feliç!! Moltíssimes gràcies a tots els que us heu creuat en el meu camí", escrivia al seu perfil de xarxes socials.

Eva González ha explicat com se sent tres anys després del final del seu matrimoni

Una ocasió en què a més es mostrava agraïda amb tots aquells amb els quals havia treballat fins a la data a Atresmedia. La comunicadora, a més, no s'oblidava del públic que al llarg d'aquests anys ha seguit la seva trajectòria. "I si vosaltres, els de casa, voleu aquí estaré fins que us avorriu de mi", comentava per acabar.

Preguntada per la retirada del seu ex de les arenes, Eva González no esquivava la qüestió: "És una nova etapa en la seva vida. Ja té 48 anys que, de fet, els va complir ahir, o sigui que genial", responia.

I afegia: "Si és una decisió que ell ha pres, quan ho ha fet és perquè la té molt meditada. I jo feliç per ell", va concloure.

Eva González no amaga el que pensa sobre la decisió de Cayetano Rivera

González, que a diferència del seu ex no ha refet la seva vida sentimental, està centrada en el seu fill, la seva família i la seva feina. L'andalusa, que presenta l'esmentat espai de talents musicals a Antena 3, viu entre Mairena de Alcor, Sevilla, i Madrid. És a la capital on grava el concurs i on passa gran part del temps entre setmana.

Després de finalitzar la seva relació amb el germà de Kiko Rivera, Eva González ha deixat clar en diverses ocasions que està oberta a l'amor. "Visc bolcada en l'amor més important que tinc del món, que és el del meu fill", reconeixia. Unes paraules amb les quals confirma que per a ella el seu fill Cayetano és el primer.

La que va ser Miss Espanya combina la seva faceta de mare amb la de presentadora. Durant cinc anys va ser la cara visible de MasterChef a Televisió Espanyola. Va ser el 2018 quan va començar la seva trajectòria a Antena 3.

Ja des dels seus inicis davant les càmeres, Eva González ha comptat amb el suport del públic i ara, a la vista està, també de l'Acadèmia de Televisió.