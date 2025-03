Kate Middleton descobreix la síndrome que té el seu marit, el príncep Guillem

El 2024 va ser un any difícil per a la família reial britànica, marcat pels problemes de salut del rei Carles III i Kate Middleton. No obstant això, mentre la princesa de Gal·les va aconseguir superar la seva malaltia al setembre, el monarca continua en tractament. Kate ha reprès la seva vida pública amb força, però ha notat un canvi en el comportament del seu marit, el príncep Guillem.

Segons la psicòloga Lara Ferreiro, l'hereu al tron podria estar afrontant una condició emocional poc coneguda. El seu rol com a suport incondicional durant la malaltia de la seva esposa l'hauria portat a desenvolupar l'anomenat "Síndrome del Guerrer Protector".

El Príncep Guillem i el pes de la responsabilitat

El diagnòstic de càncer de Kate Middleton va sacsejar els fonaments del seu matrimoni. Per a Guillem, la idea de perdre la seva esposa i que els seus fills creixessin sense mare va ser devastadora. L'experta assenyala que aquesta experiència el va fer reviure la tragèdia de la seva infància, quan va perdre la seva mare, la princesa Diana.

"Va haver de ser molt dur per a ell imaginar-se una vida sense la seva dona, sense que els seus fills tinguessin mare", explica Ferreiro. Aquest trauma podria haver reforçat el seu instint de protecció, portant-lo a prioritzar el benestar de Kate sobre qualsevol altra cosa.

El príncep Guillem i Kate Middleton: una relació més forta que mai

Malgrat els rumors de crisi, la relació entre Kate i Guillem ha sortit enfortida. La psicòloga destaca que el príncep ha assumit un paper més present i afectuós amb la seva esposa, intensificant el seu suport en aquesta nova etapa. "És possible que hagi desenvolupat un sentit d'hiperprotecció després de veure la seva dona en perill", assegura.

Mentrestant, Kate Middleton també ha experimentat un canvi en la seva actitud. Les seves aparicions públiques reflecteixen una versió més relaxada i autèntica de la princesa. Ferreiro suggereix que podria estar travessant el "Síndrome de la Nova Identitat", deixant enrere la seva imatge rígida per mostrar-se més propera i humana.

Aquest nou capítol en la vida dels prínceps de Gal·les demostra que, després de l'adversitat, han trobat una manera d'enfortir-se com a parella. Kate Middleton no només ha renascut després de la seva malaltia, sinó que també ha descobert una faceta més protectora i compromesa en el seu marit, consolidant encara més la seva unió.