El motiu pel qual Beatriz Rico ha deixat Espanya en fracassar a 'Supervivientes'

Beatriz Rico sorprenia a molts quan va decidir, pocs dies després d'haver arribat a l'Hondures, posar fi a la seva participació a Supervivientes. L'actriu va justificar la seva marxa per l'insomni greu que va derivar en una crisi de salut que li va impedir seguir endavant. Ara, pocs dies després de tornar a Espanya, Beatriz Rico ha viatjat a Utrecht, Països Baixos, per ajudar el seu fill Marco amb una mudança.

A través del seu compte d'Instagram els seus seguidors han descobert el primer viatge que l'asturiana ha fet després d'abandonar el reality. La veritat és que Beatriz ha canviat les altes temperatures i platges paradisíaques per un altre escenari ben diferent.

Aquest país és molt especial per a tots dos. Com en el seu dia Rico va desvelar en una altra publicació quan Marco era petit, junts viatjaven a Amsterdam a Nadal per patinar sobre gel i impregnar-se de l'ambient nadalenc dels seus carrers.

Beatriz Rico explica als seus seguidors per què ha viatjat lluny d'Espanya

“De la calor tropical al fred gairebé polar. Tot per veure el meu “currusco”, que està de mudança i necessitava ajuda; 4 mans millor que 2, i 6 millor que 4 i gairebé ens quedem curts”, escrivia Beatriz.

Unes paraules amb les quals Rico també confirmava que amb ella ha viatjat el seu marit, Rubén Ramírez.

A continuació la que va ser hostessa de El precio justo es desfogava al seu mur. “Estic en aquell moment en què no hi ha ni tristesa ni eufòria", continuava escrivint.

La intèrpret reflexionava sobre el que per a ella significa la maternitat: "I de sobte, deixen de ser petits i et passen el braç per les espatlles mentre camines. I la petitona, ara, ets tu. La vida, ja saps”, afegia Beatriz Rico.

Una afirmació amb la qual deixa clar que es troba en un moment de pau després de deixar la seva aventura a Supervivientes.

Marco, el fill de Beatriz, és el fruit de la seva relació amb Nacho Ramírez. Fins ara l'actriu mai ha compartit fotografies d'ell a les xarxes, preservant l'anonimat del jove.

L'actriu s'ha reunit amb el seu fill després de tornar de Supervivientes

Després de tornar de l'Hondures, Beatriz Rico va acudir a ¡De Viernes!, on es va sincerar sobre el seu pas pel concurs de supervivència. La també escriptora va reconèixer estar millor, però no va amagar la seva decepció pel que havia succeït.

L'avilesina va admetre que els problemes per dormir li estaven passant factura. "No és el mateix tenir insomni a casa teva que estar allà. Se t'ajunta la calor amb el fet que no dorms, tenia molts marejos i tenia una taquicàrdia molt grossa", explicava.

A continuació, la convidada a l'esmentat espai de Telecinco va explicar que, després d'acudir al cardiòleg, li han detectat una arrítmia. La presentadora, que va tenir por per la seva salut, va bromejar després en deixar a la vista la veritable raó per la qual va abandonar el concurs. "La meva mare ha estat tot el dia resant perquè tornés i li portessin la seva filla de tornada", va assegurar entre rialles.