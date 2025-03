Les paraules de Jessica Bueno sobre Kiko Rivera donen un gir de 180° als rumors

La ruptura sentimental entre Jessica Bueno i Luitingo ha creat expectació en les últimes setmanes. Fa poc, una nova informació ha sortit a la llum i ha generat un gran enrenou perquè s'ha revelat que Luitingo va contactar amb Kiko Rivera abans d'acabar amb Jessica. El motiu d'aquesta trucada ha sorprès.

Las Mellis van ser les encarregades de revelar aquesta dada fa uns dies en el programa Ni que fuéramos. Segons el seu testimoni, Luitingo ha parlat amb Kiko Rivera per advertir-lo de la seva ruptura amb Jessica. Però això no ha estat tot.

També ha demanat seguir veient el fill que Jessica i Kiko tenen en comú. Aquesta petició ha generat un intens debat en els mitjans i xarxes socials.

Jessica Bueno fa un gir de 180º als seus rumors amb Kiko Rivera

Jessica Bueno ha estat preguntada al respecte. La seva reacció ha estat clara i contundent. En un primer moment, ha volgut tancar el tema.

"He tancat tot el que té a veure amb el cantant", ha afirmat taxativa. No obstant això, no ha pogut evitar pronunciar-se sobre la informació que involucra al seu ex. "No tinc ni idea de si és cert que s'ha posat en contacte amb Kiko", ha confessat.

Aquestes paraules han suposat un gir inesperat en la història. Si Luitingo realment ha parlat amb Kiko, el lògic seria que aquest li ho hagués explicat a Jessica. Sobretot, pel benestar del seu fill en comú.

No obstant això, la model ha deixat clar que desconeix si la trucada ha tingut lloc. Aquesta incertesa ha alimentat les especulacions.

Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera, confirma que vol seguir endavant amb la seva vida

Jessica ha preferit no donar més detalls sobre la seva exparella. "Ja us he dit que aquest tema l'he tancat ja", ha insistit davant els mitjans. La seva actitud ha estat ferma i ha demanat respecte al seu procés personal.

"Estic intentant reprendre la meva vida i si us plau em pregunteu per altres coses", ha declarat. La seva prioritat ara és el seu benestar i el dels seus fills.

El silenci de Kiko Rivera també ha cridat l'atenció perquè fins al moment, no ha fet declaracions sobre la suposada trucada de Luitingo. La història segueix oberta i moltes preguntes encara no tenen resposta. El que és segur és que aquest nou capítol ha canviat el rumb de la polèmica i la veritat, per ara, segueix sent un misteri.