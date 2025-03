Sorpresa amb el que Kiko Rivera li ha confessat a Irene Rosales: 'La teva carona…'

Kiko Rivera viu un gran moment perquè ha estrenat la seva nova cançó, titulada Que nos quiten lo bailao. Un tema amb el qual busca conquerir novament els seus seguidors i demostrar que continua apostant per la seva carrera musical. Tot i que el que més ha sorprès ha estat el que li ha confessat a Irene Rosales a través de les seves xarxes: "La teva careta bonica una cosa millor que tu no n'hi ha".

Per celebrar aquest important llançament, Kiko ha compartit una sèrie de fotografies amb la seva dona, Irene Rosales. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció no han estat les imatges, sinó el missatge que ha escrit al costat d'elles.

"Jo vull fer-te l'amor i que el món sàpiga que ho dono tot per tu i per la teva careta bonica. Una cosa millor que tu no crec que mai existeixi", va confessar el DJ a través de les seves xarxes socials. Unes paraules plenes de romanticisme que han causat un gran enrenou.

Kiko Rivera dedica la seva nova cançó a Irene Rosales

Els seus seguidors no han trigat a reaccionar. Molts han celebrat aquesta declaració d'amor, destacant la complicitat i la connexió que sembla existir entre la parella.

Però també hi ha hagut sorpresa. I és que aquest missatge arriba poc després que Claudia Bavel, al programa Ni que fuéramos, assegurés que va intercanviar missatges íntims amb Kiko Rivera mentre estava amb Irene Rosales.

Aquesta revelació va fer saltar totes les alarmes. Els rumors sobre una possible crisi en la parella van començar a circular amb força als mitjans. Alguns fins i tot especulaven amb una ruptura definitiva, però el gest de Kiko sembla demostrar tot el contrari.

Lluny d'amagar-se, el DJ ha volgut deixar clar que el seu amor per Irene continua intacte. I el més significatiu és que Irene Rosales també ha compartit aquestes publicacions a les seves xarxes. Un detall que no ha passat desapercebut i que confirma que tot va bé entre ells.

Irene Rosales i Kiko Rivera demostren que estan millor que mai

Aquesta demostració pública d'afecte ha estat interpretada com una resposta contundent a les especulacions. Kiko i Irene han decidit mirar cap endavant i deixar enrere qualsevol rumor que pugui afectar la seva relació.

El matrimoni ha afrontat moments complicats en el passat. Però una vegada més, han demostrat que el seu amor és més fort que qualsevol polèmica.

Per ara, tot indica que la parella continua unida i gaudint d'aquesta nova etapa en la vida de Kiko. Amb la seva música com a teló de fons i el seu amor com a bandera, el DJ i la seva dona semblen haver superat qualsevol obstacle.

Un missatge clar per a aquells que dubtaven de la seva relació. Kiko Rivera i Irene Rosales continuen apostant l'un per l'altre. I així ho han volgut demostrar davant el món.