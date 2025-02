Màxima felicitat a casa de Kiko Rivera i Irene Rosales: ha succeït una cosa important

Irene Rosales i Kiko Rivera es troben en aquests moments molt feliços. I tot pel que ell ha anunciat a les seves xarxes socials. Ni més ni menys que està a punt de llançar nou single al mercat.

Amb una imatge on se'l veu amb un somriure d'orella a orella és amb la que ha anunciat aquest important pas professional. I juntament amb la mateixa, ha deixat clar que "comença el compte enrere" per a aquest llançament, amb el qual espera repetir èxits.

Irene Rosales i Kiko Rivera, feliços per una bona notícia

Kiko Rivera i Irene Rosales continuen demostrant a tothom el profund amor que es tenen i com és de sòlida la seva relació, encara que no estan exempts de problemes. I és que, d'una banda, hi ha la investigació a la qual està sotmesa la cosina d'ell, Anabel Pantoja. D'altra banda, s'han posat sobre la taula uns suposats missatges entre el DJ i Claudia Bavel de 2022, en els quals ell li hauria demanat contingut exclusiu.

Però avui l'alegria ha superat tots aquests contratemps. La raó és que el fill d'Isabel Pantoja ha destapat que en uns dies llançarà al mercat un nou single. Una notícia que el té molt content, igual que a la seva esposa i als seus fills, que desitgen el millor per a ell.

Aquesta sorpresa l'ha desvetllat ell a Instagram amb un vídeo en el qual apareix cantant el seu pròxim llançament. Juntament amb el mateix, ha escrit: "Comença el compte enrere. 20 febrer a les 00:00 sortim amb Que nos quiten lo bailao".

"Us torno a portar l'estiu abans d'hora. Has fet servir aquesta frase alguna vegada?".

Aquest nou llançament se suma a la trajectòria musical de Kiko Rivera, qui ha sabut mantenir-se vigent en l'escena musical. Amb temes anteriors com Malibú i El Mambo, ha aconseguit posicionar-se en les llistes d'èxits i conquerir el públic amb el seu estil únic. Que nos quiten lo bailao promet seguir aquesta línia, oferint un ritme contagiós que convida al ball i a la celebració.

Les reaccions al que ha destapat Kiko Rivera, marit d'Irene Rosales

Els seguidors de Kiko Rivera han reaccionat de seguida i positivament a l'anunci del nou senzill. Ho han fet donant-li a la seva publicació més de 1.100 likes i deixant-li una gran quantitat de comentaris.

Entre els missatges més destacats, es poden llegir alguns com "Temacle", "Ole i ole", "Molt bé" i "Èxit segur". Unes mostres d'afecte i suport que reforcen la motivació de l'artista per continuar creant música. Sí, singles que connectin amb el seu públic i que el facin gaudir.

En resum, la casa de Kiko Rivera i Irene Rosales s'ha omplert de felicitat davant la imminent arribada de Que nos quiten lo bailao. Aquest senzill promet ser un èxit més en la carrera del DJ. D'aquesta manera, amb el suport incondicional de la seva esposa i l'afecte dels seus fans, continua endavant amb la seva trajectòria musical.