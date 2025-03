Tot canvia amb l'últim de Sthefany i Mayeli, de 'La Isla de las Tentaciones'

L'última edició de La Isla de las Tentaciones ha estat la més exitosa des de 2021. No obstant això, encara quedaven assumptes pendents per resoldre. Anit, tres dels seus protagonistes es van retrobar al plató de ¡De Viernes! per intentar tancar d'una vegada per totes les seves diferències: Sthefany i la seva parella, Tadeo, a més de Mayeli.

Sthefany i Tadeo van tornar a veure's cara a cara amb Mayeli, en una trobada que prometia moments tensos. El passat dimecres, durant el debat final, Sthefany havia promès a la presentadora, Sandra Barneda, que intentaria controlar les seves respostes cap a Mayeli, la temptadora del seu xicot, Tadeo. No obstant això, va ocórrer tot el contrari.

Cada vegada que Mayeli intentava parlar, Sthefany no parava d'interrompre-la. Fins i tot va llançar diverses males paraules, augmentant la tensió del programa. Una cosa que va fer que la presentadora del format no dubtés a cridar l'atenció de Sthefany cada vegada que faltava al respecte a la seva companya.

Sthefany i Mayeli es tornen a veure les cares en un plató de televisió

El més sorprenent d'aquella nit va ser que, enmig de la discussió, Tadeo va decidir demanar-li matrimoni a Sthefany en directe. Contra tot pronòstic, ella va acceptar. Aquest gir inesperat va deixar a tothom bocabadat i va desviar momentàniament l'atenció del conflicte amb Mayeli.

Ahir, a ¡De Viernes!, el trio es va tornar a veure les cares. Encara que la discussió no va trigar a sorgir, hi va haver un canvi notable en la seva actitud.

Per primera vegada, van aconseguir compartir el mateix espai sense que la situació es tornés insostenible. Sthefany i Mayeli van intercanviar paraules pujades de to, però també van demostrar que, malgrat les seves diferències, poden conviure en un mateix entorn.

Mayeli i Sthefany intenten arreglar els assumptes pendents que es van deixar a La Isla de las Tentaciones

Aquesta nova trobada no ha significat una reconciliació total. No obstant això, el simple fet que els tres s'hagin assegut junts al plató marca un abans i un després. Mayeli segueix mantenint la seva versió dels fets, mentre que Sthefany i Tadeo defensen la seva però, almenys, han aconseguit tolerar-se mútuament.

El públic segueix dividit. Hi ha qui dona suport a Sthefany i Tadeo i celebra el seu compromís, mentre que altres consideren que Mayeli ha estat tractada injustament. El que està clar és que La Isla de las Tentaciones segueix donant de què parlar, fins i tot després del seu final.

Serà aquest el tancament definitiu de la seva història? Només el temps ho dirà. Per ara, tot ha canviat, tot i que les ferides encara continuïn obertes.