Paloma García-Pelayo fa un gir al cas d'Anabel Pantoja després de l'exclusiva: 'No…'

El cas d'Anabel Pantoja ha fet un nou gir en les últimes hores. Al programa Y ahora Sonsoles, s'ha parlat sobre els avenços de la investigació. Paloma García-Pelayo ha donat una exclusiva al programa que ha sorprès molts després de confessar que "no hi ha imputació".

Aquest matí s'ha informat que tant Anabel com David han estat imputats formalment. La imputació ha arribat després de l'ingrés hospitalari al qual va haver de ser sotmesa la seva filla amb tan sols 50 dies de vida. La notícia ha estat avançada pel periodista Antonio Rossi aquest dimecres.

No obstant això, Paloma García-Pelayo ha revelat nova informació al programa. La periodista ha assegurat en directe que “encara no hi ha imputació ni acusació de cap mena”. Les seves declaracions han canviat completament la percepció del cas.

Paloma García-Pelayo fa un gir al cas d'Anabel Pantoja

Per la seva banda, Fran Fajardo, periodista de tribunals a Canarias 7, ha confirmat que la imputació que ara mateix pesa sobre Anabel i David és per maltractament infantil. “Només faltaria tipificar”, ha explicat en la seva intervenció.

Un dels aspectes més controvertits del cas ha estat la revisió de les imatges de seguretat. Paloma García-Pelayo ha assenyalat un detall clau: "Els vidres dels cotxes d'Anabel i David no són del tot transparents. No són translúcids"

"Les càmeres no apunten al cotxe", ha confessat Paloma. Aquesta circumstància ha generat dubtes sobre el que realment va ocórrer dins del vehicle.

Segons la periodista, les càmeres de seguretat han verificat que la parella va estar al centre comercial. També han confirmat que estaven aparcats a la segona fila i que Anabel va sortir del cotxe.

Paloma García-Pelayo ha donat tots els detalls que té sobre la investigació d'Anabel Pantoja en directe

A més, els temps coincideixen amb el trajecte cap a la clínica privada. No obstant això, no s'ha pogut determinar què va ocórrer dins del cotxe.

Aquesta dada és fonamental perquè encara no s'ha pogut tipificar amb exactitud el delicte que podrien haver comès Anabel i David. La incertesa persisteix. La justícia encara ha de determinar a quin tipus d'acusació s'enfronten en el futur.

El cas segueix obert i les investigacions continuen. Els pròxims dies seran clau per aclarir els fets. Mentrestant, l'opinió pública roman expectant davant qualsevol novetat que pugui sorgir.

S'espera que en les pròximes hores les autoritats puguin oferir més informació. Els advocats de la parella podrien presentar declaracions en defensa dels seus clients. La família d'Anabel, fins al moment, no ha emès cap comunicat oficial.