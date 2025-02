Paloma García-Pelayo dona la dada clau per entendre la investigació d'Anabel Pantoja

Paloma García-Pelayo ha parlat a Y ahora Sonsoles i ha aclarit per fi el motiu pel qual han allargat la investigació contra Anabel Pantoja.

Al començament de la seva declaració, s'ha mostrat una imatge d'Anabel Pantoja amb la seva mare, Merchi, i la seva filla, Alma. La fotografia ha estat presa aquest mateix matí. A la imatge, s'ha vist les tres arribant de nou a l'hospital.

Paloma García-Pelayo ha confessat: “Són imatges d'aquest matí de la mare amb la nena i l'àvia arribant a l'hospital”. Ha explicat que aquesta visita ha estat necessària a causa de les lesions que ha presentat la nena. “És una visita planificada perquè els metges segueixin una evolució”, ha aclarit.

Paloma García-Pelayo dona l'última hora sobre Anabel Pantoja

No obstant això, la periodista també ha volgut aportar informació en exclusiva sobre l'allargament de la investigació contra Anabel Pantoja. Ha revelat que existeixen contradiccions en les declaracions dels pares.

“Les declaracions dels pares, segons m'informen, com que les declaracions es fan per separat, hi ha alguna contradicció. Contradiccions que cal verificar, cal contrastar i veure què passa”, ha detallat García-Pelayo.

Aquestes contradiccions han sorgit en els testimonis que Anabel Pantoja i David han ofert davant el jutge quan ha començat la investigació. Per aquest motiu, les autoritats han determinat que el procés s'allargui durant sis mesos més.

El cas continua obert i sota el seguiment de les autoritats. Mentrestant, Anabel Pantoja continua acudint a l'hospital amb la seva filla i la seva mare, a l'espera de noves determinacions judicials.

Paloma García-Pelayo confirma que Anabel Pantoja ha anat a l'hospital per una revisió mèdica

L'expectació mediàtica al voltant d'aquest cas ha augmentat en els últims dies. Diversos programes de televisió han analitzat la situació i han intentat contactar amb l'entorn d'Anabel Pantoja. La família, de moment, ha preferit guardar silenci i mantenir-se al marge de les especulacions.

Mentrestant, fonts properes han assegurat que Anabel està travessant un moment complicat. S'ha mostrat preocupada per la salut de la seva filla i per la pressió mediàtica a la qual s'enfronta. Malgrat això, ha seguit acudint puntualment a les cites mèdiques programades.

Els pròxims mesos seran clau per determinar el desenllaç de la investigació. La defensa d'Anabel Pantoja ha insistit que col·laboraran amb la justícia per aclarir els fets. De moment, s'espera que el jutge emeti noves diligències en les pròximes setmanes.