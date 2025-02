Antonio David Flores fa saltar les alarmes amb la confessió sobre Carlota Corredera

Antonio David Flores segueix de prop cadascun dels moviments de Carlota Corredera. En concret el youtuber s'ha fixat en una de les últimes intervencions televisives de la periodista aquesta vegada a La 2 de Televisió Espanyola. Corredera participava en l'espai 59 Segundos per compartir el seu punt de vista sobre les addiccions en el món dels mitjans de comunicació.

L'ex de Rocío Carrasco donava pas a les seves col·laboradores no sense abans detenir-se en el 2.9 d'audiència que havia registrat l'esmentat espai. El programa presentat per Gemma Nierga va saltar al segon canal de RTVE després de no funcionar en la nit de dijous ni en la de divendres a La 1. Antonio David posava l'accent en el pobre seguiment que havia tingut l'espai en què Carlota Corredera prenia la paraula.

CARLOTA DROGAS

“Més debat, més anàlisi, més històries humanes i els millors analistes i periodistes del país debatran sobre els temes més rellevants per als ciutadans”. Era el missatge amb el qual des de TVE anunciaven el retorn del programa a la petita pantalla.

Flores qüestiona les dades d'audiència de l'últim espai en què ha participat Carlota Corredera

Tanmateix, el malagueny ha confirmat que la presència de la periodista a la cadena pública no ha fet sinó remoure una fosca etapa del seu passat televisiu.

Al llarg de la seva intervenció en l'esmentat espai de televisió, Carlota Corredera reconeixia no haver consumit mai cap droga, "ni tova ni dura". Amb tot, es mostrava empàtica amb aquells que havien recorregut a aquest tipus de substàncies pel ritme trepidant que suposa treballar en determinats programes.

“He arribat a entendre que hi hagi gent que recorri a això per estar al nivell que se t'exigeix laboralment o socialment”, admetia la gallega. Una afirmació que, a continuació, era rebatuda per Antonio David i les seves tertulianes.

Carlota justificava la decisió d'alguns dels seus companys no només per les "ferides que puguin tenir o els buits que vulguin cobrir". Qualificava el ritme de vida que es pot portar a televisió com un "caldo de cultiu perfecte per ser addicte".

Pepi Arroyo, col·laboradora del canal d'Antonio David, es fixava en la manera de fer televisió de Mediaset. La tertuliana recordava l'arribada de Basile al grup audiovisual i la manera amb la qual aquest tractava temes com les drogues o com la violència de gènere.

Antonio David s'ha fixat en els arguments de Carlota Corredera sobre les addiccions

En el vídeo que Antonio David ha publicat al seu canal es qüestionava llavors si era justificat el consum de drogues en determinats treballs on hi hagi certa pressió. Un plantejament amb el qual deixaven clar no estar d'acord amb els arguments donats per la gallega en l'espai 59 segundos.

L'exdirectora i expresentadora de Sálvame defensava que també es pot ser addicte a coses que podrien semblar inofensives. En concret enumerava el menjar, la feina, les pantalles, les compres compulsives. Finalment, Corredera va reconèixer quin és el seu punt feble: “Em considero addicta al menjar”, admetia.

Més enllà de quines siguin les debilitats de Carlota Corredera el cert és que Antonio David va deixar clar que segueix i seguirà la pista de la periodista gallega. Segons ell, la presentadora no és capaç d'atrapar l'espectador davant de la petita pantalla.