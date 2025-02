Kiko Matamoros destapa el gran problema que hi ha en l'entorn d'Anabel Pantoja

Kiko Matamoros continua valorant l'actitud d'Anabel Pantoja després de fer-se saber que ella i el seu marit van acudir a donar explicacions davant el jutge. La parella és investigada per un presumpte maltractament a la seva bebè després que la petita Alma fos ingressada fa diverses setmanes en un centre hospitalari de Gran Canària. El col·laborador, ara, qüestiona també l'actitud de l'entorn de la neboda d'Isabel Pantoja, a qui qualifica d'"analfabets jurídics".

El tertulià, que va realitzar estudis de Dret en la seva joventut, sembla molt posat en aquest tipus d'assumptes judicials. Uns coneixements que li han fet arribar a la irònica conclusió que el cercle més proper d'Anabel hauria de reunir-se perquè decidissin entre tots les lleis a la seva conveniència.

Kiko Matamoros sentencia l'entorn d'Anabel després de conèixer-se la investigació oberta

Matamoros va opinar sobre la gravació que Anabel va compartir amb els seus seguidors després de conèixer-se que ella i la seva parella havien acudit al jutjat a declarar. Mentre Belén Esteban es mostrava commocionada per tot el que ha passat, Kiko Matamoros assegurava que en cap moment ha dubtat de David i Anabel.

No obstant això, el marit de Marta López no va aprovar la decisió de Pantoja de realitzar el comunicat que va penjar a les seves xarxes socials. "Es contradiu", va sentenciar.

Molt contundent en les seves declaracions, el col·laborador de Ni que fuéramos va afegir: "Si no hi hagués sospita, no serien investigats".

Ara, és l'entorn d'Anabel el que tanca files al voltant de la influencer. Uns i altres intenten llevar importància a un fet que justifiquen per "protocol".

No obstant això, Matamoros és taxatiu: "Els jutjats no treballen per amor a l'art ni diuen «ai mira, Anabel Pantoja, que interessant». Actuen igual sigui Anabel Pantoja o Pepito Pérez". Unes paraules amb les quals va confirmar que el fet de portar un cognom com el seu no els eximeix de les investigacions que s'estan duent a terme.

En un primer moment, va ser el Jutjat especialitzat en violència infantil i adolescent de Las Palmas de Gran Canaria el que va practicar les primeres diligències. En aquests moments la investigació ha passat a mans del Jutjat d'Instrucció Núm. 4 de San Bartolomé de Tirajana.

Experts en la matèria coincideixen amb la postura del col·laborador de Ni que fuéramos

Alguns experts en la matèria, coincidint amb la postura de Matamoros, insisteixen que la investigació, que segueix oberta, ha de seguir les mateixes directrius judicials i periodístiques que qualsevol altre cas.

Van ser els metges de l'Hospital Materno-Infantil de Gran Canària els qui van informar el Jutjat de Guàrdia sobre l'estat de la bebè. Aquesta va ser la raó per la qual es va dur a terme l'obertura d'una investigació per determinar si les lesions van ser un accident.

Un assumpte sobre el qual ha de pesar la prudència a causa que tot es troba en fase d'investigació i encara s'han de contrastar proves abans de determinar qualsevol fet definitiu.