Primeres paraules de la mare d'Àlex Casademunt 4 anys després de la mort: 'Estic…'

Perdre un fill és la ferida més profunda que pot patir un ésser humà. No hi ha paraules ni consol possible davant d'una absència tan brutal. Quatre anys després del tràgic accident que va costar la vida a Àlex Casademunt, la seva mare Rosa ha concedit una emotiva entrevista.

Ho ha fet al programa Y ahora Sonsoles, on ha compartit, per primera vegada, com va viure aquella nit que va partir la seva vida en dos. Àlex va ser un dels rostres més carismàtics de la primera edició d'Operación Triunfo.

Tenia només 39 anys quan, el març de 2021, va perdre la vida en un accident de trànsit a Mataró. Deixava una filla petita, la Bruna, i una legió de fans que encara el recorden amb afecte.

Àlex Casademunt va morir després d'un tràgic accident

Rosa ha explicat que va ser la seva filla qui li va trucar: "La meva filla es va quedar en silenci, només deia ‘Àlex, Àlex, Àlex’. Sabia que alguna cosa li havia passat". Així, va agafar el cotxe per anar a buscar el pare d'Àlex, amb qui, malgrat el divorci, mantenia una bona relació.

Tots dos van acudir junts al lloc de l'accident. Rosa recorda que sempre advertia el seu fill sobre la velocitat, però aquell dia no imaginava la magnitud del succés. Àlex havia sortit de casa per portar la seva filla i mai va tornar.

Des de llavors, assegura, res no va tornar a ser igual. "Vaig quedar en xoc i des de llavors tot es va ensorrar", confessa. Malgrat el dolor, troba consol en la idea que el seu fill continua acompanyant-la.

"Jo estic convençudíssima que està amb mi a tot arreu". Amics del cantant també li han explicat que senten la seva presència.

El dolor no cessa

A la tristesa per la mort d'Àlex s'ha sumat, recentment, la pèrdua del pare de l'artista. "Encara que estàvem divorciats, érem com germans", explica Rosa. "Anàvem a casa seva, cantàvem cançons d'Àlex i me n'anava amb la llàgrima, quins anys".

Bruna, la filla d'Àlex, era "el seu tot". Encara que en els primers dies no va ser capaç de pronunciar el nom del seu pare, amb ajuda de psicòlegs va aprendre a recordar-lo de manera lluminosa.

Rosa relata que una nit, la petita va mirar al cel, va veure l'estrella més brillant i va cantar per a ell, com li havien ensenyat. "La Bruna és una mini Àlex", diu. "Molt especial, com ho era el seu pare".