Sorpresa per les últimes paraules de Toni Cruanyes sobre els seus fills: 'Vull que...'

Toni Cruanyes és el rostre seriós i professional que cada nit informa els catalans des del Telenotícies de TV3. Però quan les càmeres s'apaguen, el seu rol canvia completament: passa a ser un pare entregat.

No hi ha dubte que Toni Cruanyes és un dels rostres més reconeguts de TV3, però també un dels més reservats. En una entrevista amb Roger Escapa, al programa L'eclipsi, el conductor del TN Vespre ha obert una finestra a la seva intimitat.

Sorpresa per les últimes paraules de Toni Cruanyes sobre els seus fills

Més enllà de la seva tasca com a periodista, Toni Cruanyes té clar que el seu paper com a pare és la seva responsabilitat més gran. En la conversa, reconeix que la seva feina a la televisió li impedeix estar present a les nits, cosa que li causa certa pena.

"Em retrec no estar a les nits", admet. No obstant això, també destaca el suport de la seva parella, Eugeni Villalbí, que comprèn les exigències de la seva professió. Per compensar, el periodista ha trobat una rutina que li permet passar temps de qualitat amb els seus fills.

"Vaig a buscar els nens per dinar, dues hores i mitja. Els porto cada matí a l'escola i truco per al metge, vaig a comprar, parlo amb el profe de classes particulars", explica. A més, subratlla que els caps de setmana són "sagrats" i que els dedica completament a la seva família.

Toni Cruanyes i el seu vincle especial amb els seus fills

Toni Cruanyes també ha compartit com es viu l'actualitat a casa seva. Encara que el Telenotícies sol estar posat a les nou de la nit, el seu fill Elies mostra cert rebuig cap a les notícies negatives. "Quan veu notícies negatives diu ‘No mireu la tele’".

Per connectar amb ell, ha trobat un punt d'unió en l'esport, cosa que abans no li interessava gaire. "Com que li agraden els esports, parlem molt i fem un vincle. A mi no m'interessaven i ara m'he posat les piles", confessa.

El periodista té clar que el més important per a ell és que els seus fills siguin feliços i creixin amb llibertat. "Vull que els meus fills siguin feliços, que estimin a qui vulguin", afirma. Les seves paraules reflecteixen la importància que dona a la felicitat i el benestar de la seva família.

Toni Cruanyes ha deixat clar que, encara que la seva feina l'apassiona, la seva família sempre està per davant. En el seu entorn laboral, ha après a prioritzar el que realment és important. Un testimoni que demostra que l'èxit professional mai estarà per sobre del seu rol com a pare.