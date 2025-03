Omar Sánchez fa una cosa amb Anabel Pantoja que ningú havia imaginat: 'Ja està'

Omar Sánchez ha cobrat actualitat des que la seva ex, Anabel Pantoja, està en el punt de mira per assumptes personals. Des de llavors, el canari ha fet alguna declaració al respecte i fins i tot s'ha atrevit a enviar-li algun missatge de suport. Però ara tot això ha canviat, ja que ha sorprès fent alguna cosa respecte a ella que ningú havia imaginat.

Després de tornar a ser preguntat per la influencer, el surfista ha actuat de manera inesperada. I és que ha optat per ser molt taxatiu: “No em correspon i ja està”.

Omar Sánchez adopta una postura amb Anabel Pantoja que ningú esperava

Anabel Pantoja i el seu nòvio, David Rodríguez, són investigats per presumpte maltractament infantil a la seva filla. Des que es va conèixer l'ingrés hospitalari de la nena i, després, aquest cas, Omar Sánchez es va oblidar de la ruptura complicada amb la influencer. Així, va optar per utilitzar els mitjans i les xarxes per enviar-li el seu suport incondicional.

No obstant això, ara ha canviat de postura. El canari ha acudit a l'aniversari de Gloria Camila i en ser preguntat per la situació de la seva exdona s'ha mostrat molt diferent. Així, per a sorpresa de tothom, ha manifestat: “No diré res, la veritat, no em correspon i ja està”.

Aquesta resposta ha sorprès a molts. Clar, perquè anteriorment havia mostrat una actitud més comprensiva i solidària cap a la seva exesposa.

Aquesta mateixa postura és la que Omar ha mantingut quan s'ha volgut saber què opina del tracte que últimament ella està donant als mitjans. Al respecte, ha exposat: “Sincerament, no he vist res, tampoc et respondria perquè ja això és una cosa privada d'ella”.

“Jo tracto bé la premsa i ja està. Agradable i amb educació i ja està”.

Omar Sánchez sí parla d'altres aspectes de la seva vida personal

Recentment, Omar Sánchez va compartir a les seves xarxes socials una imatge que ha generat rumors sobre la seva vida sentimental. A la fotografia s'observa una dona d'esquena, amb una llarga cabellera rossa, cosa que ha portat a especulacions sobre un nou romanç en la vida de l'empresari.

I sobre aquest assumpte, el canari sí ha decidit parlar: “Estic molt bé, la vida em tracta bé, però estic solter encara. Jo mai he dit que tingui nòvia, puc estar coneixent gent”.

En resum, la recent actitud del surfista, mantenint-se al marge de la polèmica que envolta Anabel Pantoja, ha sorprès a molts, especialment després de les seves anteriors mostres de suport. Mentrestant, la situació legal d'ella i David continua desenvolupant-se, i el seu trasllat a Còrdova afegeix un nou capítol a aquesta complexa història.

L'opinió pública segueix de prop cada detall. I les declaracions de les persones properes a la parella, com el canari, continuen sent de gran interès mediàtic.