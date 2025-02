L'última informació sobre la malaltia de Kate Middleton sorprèn a tota Europa

L'any 2024 ha estat un dels més durs per al príncep Guillem. La seva esposa, Kate Middleton, va ser diagnosticada amb càncer, una notícia que va canviar completament la vida de la família. Des d'aquest moment, l'hereu al tron va deixar en un segon pla els seus compromisos institucionals per centrar-se en la seva esposa i en els seus tres fills.

El príncep Guillem es va bolcar amb Kate Middleton en el moment més difícil

Durant setmanes, l'absència de la princesa de Gal·les va generar tota mena d'especulacions. Mentre els rumors es multiplicaven, la parella va decidir mantenir-se en silenci fins que estiguessin preparats per compartir la notícia. Ara, Jason Knauf, exassistent de Guillem, ha revelat la veritable raó darrere d'aquesta decisió.

En una entrevista recent, Knauf va assegurar que el príncep va quedar devastat després de rebre la notícia: "Va ser horrible, absolutament horrible. És el més baix que l'he vist mai", va confessar. La prioritat de la parella era protegir els seus fills i trobar la millor manera d'explicar-los la situació abans de fer-la pública.

El motiu del retard en l'anunci

Segons Knauf, la principal raó per la qual Kate i Guillem van decidir esperar va ser perquè encara no havien parlat amb George, Charlotte i Louis. "No volien dir encara que tenia càncer perquè no ho havien dit als nens i estaven pensant com dir-los-ho", va explicar.

Finalment, van optar per fer-ho durant les vacances de Setmana Santa, un moment en què els nens podien estar més protegits de l'impacte mediàtic. Aquesta decisió, encara que necessària, va provocar una onada de teories i rumors que van posar la família reial al centre de la controvèrsia.

El retorn de Kate Middleton i els efectes del tractament

A començaments d'aquest any, la princesa de Gal·les va anunciar que el seu càncer estava en remissió, tornant de forma gradual a la vida pública. Encara que segueix centrada en la seva recuperació, ha reprès alguns compromisos oficials amb gran impacte mediàtic. Recentment, va ser vista en una consulta amb l'oculista, cosa que va desfermar especulacions sobre possibles efectes secundaris de la quimioteràpia.

Segons Cancer Research UK, els tractaments contra el càncer poden causar visió borrosa, alteracions en la percepció de colors i mals de cap. Kate mai ha estat vista usant ulleres en públic, cosa que ha generat preguntes sobre si ara podria necessitar lents de contacte a causa dels efectes del tractament.

L'impacte en la família reial i el suport d'altres membres

El rei Carles III, qui també enfronta la seva pròpia batalla contra el càncer, va confessar que el seu sentit del gust es va veure afectat pel tractament. Per la seva banda, Sarah Ferguson també va compartir la seva experiència amb el limfedema, una inflor provocada pel tractament contra el càncer de mama. La duquessa de York va recomanar a altres pacients que busquin atenció especialitzada per alleujar aquest problema.

Kate Middleton ha seguit aquesta línia de transparència i ha ofert paraules d'alè a aquells que enfronten la malaltia. "Com sabrà qualsevol que hagi experimentat un diagnòstic de càncer, porta temps adaptar-se a una nova normalitat", va expressar en un missatge. El seu retorn gradual a les seves funcions demostra la seva fortalesa i el seu compromís amb el seu paper dins de la família reial.