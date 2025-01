Així es troba la infanta Sofia després de l'últim que ha passat amb la princesa Leonor

La infanta Sofia comença el 2025 amb la imminent despedida de Leonor. L'últim que ha passat amb l'hereva al tron és que el pròxim dissabte embarcarà a l'Elcano, deixant la seva germana completament sola. A partir d'aquest moment, comença per a Sofia una nova etapa.

La menor dels reis es troba llesta per fer front a tots els plans que la Zarzuela té per a ella. Perquè el seu primer acte en solitari va ser un èxit i des de Casa Reial pensen aprofitar l'absència de Leonor per potenciar la seva imatge.

La infanta Sofia fa un pas endavant després de l'últim de Leonor

La infanta Sofia retalla distàncies amb Leonor i aprofitarà el seu imminent creuer a l'Elcano per guanyar posicions. Aquest 2025 es presenta ple d'importants canvis per a la infanta que el programa Fiesta va analitzar en profunditat.

L'últim que ha passat amb Leonor és la confirmació de la seva embarcació al vaixell Juan Sebastián Elcano el pròxim dissabte. La travessia durarà sis mesos i, durant aquest temps, serà la infanta Sofia qui acapararà l'interès mediàtic. La germana de la Princesa d'Astúries es troba preparada per a la frenètica agenda oficial que la Zarzuela ha preparat per a ella.

Tal com va explicar Alejandro Entrambasaguas al programa d'Emma García, aquest serà l'any de Sofia. Fa tan sols unes setmanes, la infanta va presidir el seu primer acte en solitari en el lliurament d'uns premis de fotografia que porten el seu nom.

L'esdeveniment va ser tot un èxit, i Sofia va demostrar tenir la mateixa capacitat de convocatòria que la seva germana. L'expectació no només va ser per part de les persones que van acudir al concurs, també de la premsa allà congregada. La infanta va rebre víctors i bones crítiques i la Zarzuela vol treure profit d'això.

Ara que Leonor estarà absent durant uns mesos, serà la seva germana petita qui destaqui. No obstant això, no només serà per l'agenda que ja preparen des de Casa Reial, també per esdeveniments que tindran lloc en la seva vida personal.

“Acaba el batxillerat i haurà de començar la seva etapa universitària i coneixerem per quins estudis es decanta”, va explicar Entrambasaguas. Tot això mentre sobrevola en l'aire si seguirà o no els passos de Leonor.

Sofia s'enfronta a un any clau

Als seus 17 anys, la infanta Sofia ja sap què és posar-se en la pell de Leonor. Encara que ha acompanyat en multitud d'ocasions la successora al tron, mai havia presidit un acte en solitari. No obstant això, la seva ferma formació com a membre primordial de la Família Reial li ha valgut per conèixer amb exactitud quin és el seu lloc.

El que encara no se sap és si en aquesta formació també s'inclou rebre les mateixes directrius en matèria militar que la seva germana. Aquest any serà clau per esbrinar-ho, ja que una vegada que acabi Batxillerat veurem si ingressa a la Universitat o es forma en les Forces Armades.

En el cas de Sofia, no està obligada, encara que hi ha fonts que apunten que els reis volen que ambdues rebin la mateixa educació. És per això, que la infanta va ingressar al mateix internat que Leonor per cursar els seus estudis de Batxiller. Per la qual cosa no seria d'estranyar que posposés els seus estudis universitaris per rebre directrius militars, encara que menys exigents que les de Leonor.

Sigui com sigui, el cert és que en aquest 2025 succeiran moltes coses en la vida de la infanta Sofia. El primer que haurà de fer és acomiadar la seva germana gran a la qual no veurà durant sis mesos. Una despedida que es durà a terme en qüestió de dies en un dels actes més solemnes per a la Família Reial.

Després d'això, s'obren per a Sofia nous camins que la portaran a guanyar protagonisme, ja que Casa Reial desitja “potenciar la seva imatge”.